ТАСС впервые организовал Журналистскую гостиную на саммите в Казани

На минувшей неделе в Казани завершился международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021". На его площадке работала Журналистская гостиная, организатором которой выступил ТАСС.

"Формат Журналистской гостиной предлагался изначально для того, чтобы выступающие на площадке форума спикеры могли прийти сюда и детальнее раскрыть темы, которые входили в деловую программу, а также ответить на вопросы СМИ. На практике же, в условиях отсутствия отдельного полноценного пресс-центра на "КазаньСаммите", "гостиная" стала местом притяжения для всех журналистов и работала бесперебойно все дни саммита", – рассказала руководитель управления продаж рекламы и спецпроектов ТАСС Тамара Байрамукова.

Команда ТАСС на форуме обеспечивала информационную и организационную поддержку основных событий и проведение встреч с партнерами агентства. На площадке в разных форматах в очном и онлайн-режиме делились своим мнением эксперты, а также проводились брифинги, пресс-подходы, индивидуальные интервью. Сопровождением проекта занималось управление конференций агентства.

Итогом работы ТАСС на форуме стали 22 сессии и 19 релизов. Обсуждали медицину в условиях COVID-19, роль международных организаций в развитии исламской экономики в России и странах СНГ, реалии тяжелого машиностроения в эпоху цифровизации, информационное сотрудничество России и мусульманских стран и ряд других отраслевых тем.

По словам руководителя проектов управления конференций ТАСС Татьяны Нефедовой, команда агентства оперативно находила решения возникающих на форуме нестандартных ситуаций. "Огромная благодарность модератору Ирине Александровой, журналистам Роману Фирсову и Руслану Салахбекову, Андрею Журанкову, который в данном случае выступал в роли редактора, Екатерине Зайцевой и Калерии Крамарь из управления конференций, Анне Хвориковой из департамента продаж и Дмитрию Комарову", – отметила Нефедова.

"Россия – Исламский мир: KazanSummit" – главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран Исламского мира. Впервые международный экономический саммит прошел в 2009 году и стал ведущей международной платформой для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. Саммит проходит ежегодно при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Правительства Республики Татарстан.