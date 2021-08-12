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ТАСС раскрыл секреты репортажной съемки слушателям арт-школы "Таврида"

Фотокорреспондент агентства Сергей Бобылев провел творческую встречу с участниками образовательного заезда "Вкусный джаз" в Крыму

ТАСС принял участие в образовательном заезде "Вкусный джаз", который проходит в рамках арт-кластера "Таврида" в Крыму с 6 по 13 августа. Старший фотокорреспондент фотослужбы агентства Сергей Бобылев провел накануне творческую встречу для участников проекта, выступив в блоке "Фото- и видеоконтент".

В рамках заезда 400 молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий из 66 регионов страны учатся создавать уникальные проекты на площадках джазовой музыки, гастрономии, фото- и видеоконтента. Бобылев рассказал о работе фотослужбы ТАСС, которая в этом году отмечает свое 95-летие, и поделился секретами профессионального мастерства. По его словам, почти вся встреча прошла в формате "вопрос-ответ" - участников особенно заинтересовало, как агентство снимает новости.

"Рассказал о своей работе в экстремальных условиях - особенно насыщенным в этом смысле выдался прошлый год: пандемия, события в Нагорном Карабахе, протесты в Минске. Ребята спрашивали, как мы готовимся к съемкам, как настраивать камеру в зависимости от условий и задач, как обрабатывать фото", - сообщил Бобылев.

Он привез примеры своих снимков и рассказал, как они создавались. Оказалось, что некоторые из них уже знакомы слушателям. "Они где-то видели эти кадры раньше, запомнили - а тут познакомились с автором и услышали историю, как они были сделаны, - пояснил фотожурналист ТАСС. - Конечно, участников проекта интересовало, как получаются такие фотографии. Самый главный рецепт успеха - к каждой съемке надо готовиться. Свою роль играет удача, но часто бывает, что вам везет, а вы к этому не готовы: объектив не тот, камера была не в руках. И конечно, нужно желание сделать хороший кадр - если его нет, ничего не получится".

В числе кадров, которые особенно впечатлили участников встречи, - снимок "Чудо на кукурузном поле", на котором Бобылев запечатлел самолет Airbus A321, совершивший в августе 2019-го аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. В прошлом году эта фотография стала призером Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Форум "Таврида", который впервые прошел в Крыму в 2015 году, стал за минувшие годы одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. Арт-кластер форума помогает молодым людям воплотить свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Реализация программ кластера входит в национальный проект "Образование", который охватывает период с 2019 по 2024 год.

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