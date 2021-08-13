Фотографии ТАСС с Олимпиады в Токио представили на выставке перед штаб-квартирой агентства

Перед штаб-квартирой ТАСС сегодня открылась выставка "Токийский марафон", на которой представлены самые яркие снимки фотографов агентства, сделанные во время Олимпиады в Токио.

Фотокорреспонденты ТАСС были аккредитованы на все ключевые события Игр и запечатлели решающие моменты соревнований и их героев. Например, исторический успех Анны Пракатень в академической гребле в одиночках: ее серебряная медаль стала первой олимпийской наградой в этом виде спорта с 1980 года.

Еще один герой фотовыставки - Евгений Рылов, первый в отечественной истории пловец, ставший абсолютным олимпийским чемпионом в личных дистанциях на спине. Он же принес стране первое за 25 лет олимпийское золото в плавании.

Игры в Токио стали самой успешной Олимпиадой в истории российского тенниса. На снимке ТАСС запечатлен момент, как Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова, Аслан Карацев, Елена Веснина и Карен Хачанов радуются завоеванным в нелегкой борьбе золотым и серебряным медалям.

Среди героев экспозиции - российские гимнасты, впервые с 1996 года завоевавшие золото в командном турнире, а также семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина - победы в Токио сделали ее самой титулованной спортсменкой Игр в истории синхронного плавания.

Кроме того, в экспозиции представлены фотографии с торжественных церемоний открытия и закрытия Игр в Токио.

Увидеть олимпийские снимки ТАСС у здания штаб-квартиры агентства можно будет в течение ближайшего месяца.