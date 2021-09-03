В витринах ТАСС открылась выставка в память о фоторепортере Александре Яковлеве

Ушел из жизни известный спортивный фотожурналист, ветеран Фотохроники ТАСС Александр Яковлев. В память о нем в витринах штаб-квартиры агентства на Тверском бульваре открылась фотовыставка работ мастера.

C Фотохроникой ТАСС Александр Яковлев познакомился еще в школе – она была подшефной агентства. С лекциями к ученикам приходили известные корреспонденты ТАСС – Наум Грановский, Эммануил Евзерихин, Василий Егоров, Петр Носов и другие. Они преподавали искусство репортажной фотографии. Это и определило судьбу молодого человека.

"В школе я увлекался фехтованием, занимался серьезно и целеустремленно, готовясь в мастера спорта, но и фотография мне очень нравилась, ходил на стадион и фотографировал, – вспоминал Яковлев. – Позже после окончания журфака МГУ из двух юношеских увлечений сложилась профессия: спортивный фотожурналист".

В фотослужбе агентстве Яковлев проработал 43 года – пришел в 1964 году лаборантом и со временем стал одним из ведущих фотожурналистов страны. Его репортажи публиковались не только в советской печати, но и за рубежом. Он снимал крупнейшие международные соревнования, был специальным фотокорреспондентом ТАСС на зимних Олимпийских играх в Канаде (1988 г.), во Франции (1992 г.), в США (1980 г., 2002 г.), на летней Олимпиаде в Москве (1980 г.).

"Свою тему я обозначил бы так: спорт и жизнь. Интерес к спорту и спортсменам в нашей стране общеизвестен. Вместе с тем, мало кто видит своих кумиров близко, знает, как они живут и трудятся. Со спортсменами, которых снимали, часто возникали дружеские отношения, им дарили фотографии", – рассказывал о своей профессии Яковлев.

В числе героев его снимков – звездная пара Людмила Пахомова и Александр Горшков, тренер и хореограф в танцах на льду Наталья Дубова, воспитавшая дуэт Татьяны Навки и Романа Костомарова, легенда мирового футбола Диего Марадона.

Александр Яковлев считал, что при съемках спорта, как и в жизни, очень важно везение. "Живое движение, переживание за спортсмена концентрируют внимание, делает тебя участником события. Конечно, бывало, что иногда пропускаешь главный момент, и становится обидно – упустил. А бывает, что и не повезет", - вспоминал он.

Яковлев считал, что фоторепортер ТАСС должен быть многофункциональным. "Он умеет все и никогда не теряется. Всегда и везде находит решение", – говорил он.

Именно таким – многогранным и невероятно талантливым – был и сам Александр Михайлович Яковлев.