ТАСС расскажет о главных событиях Международного рыбопромышленного форума

Сегодня в Санкт-Петербурге открываются IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. ТАСС выступает официальным информационным партнером мероприятия и расскажет о его главных событиях на своих новостных ресурсах. На площадке форума будет работать студия агентства, где пройдут видеобрифинги с ключевыми ньюсмейкерами. В их числе руководители федеральных органов власти, профессиональных ассоциаций, научных, образовательных и экспертных организаций, а также главы российских регионов и представители бизнес-сообщества - всего ожидается около 30 гостей.

Трансляции брифингов можно будет посмотреть на YouTube-канале Росрыболовства. Кроме этого, ТАСС проведет трансляцию пленарного заседания форума на своем сайте и в соцсетях, там же можно будет увидеть самые актуальные интервью с гостями студии. Ее работу обеспечат модераторы пресс-центра агентства, а также сотрудники из Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС.

IV Международный рыбопромышленный форум является крупнейшим отраслевым мероприятием. Он состоится на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и продлится до 10 сентября. В нем примут участие более 350 российских и зарубежных компаний. Главной темой деловой программы станут пути развития отрасли в условиях пандемии. Участники форума обсудят все вопросы, касающиеся рыбной отрасли: от вылова, переработки морепродуктов и доставки уловов конечному потребителю до судостроения и ремонта, финансовых и страховых услуг и научного сопровождения.

Организатор форума и выставки - Федеральное агентство по рыболовству при поддержке Минсельхоза России.