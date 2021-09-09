Директор по цифровому развитию ТАСС стала модератором дискуссии о цифровизации в спорте

Директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова приняла участие в работе IX международного форума "Россия - спортивная держава", который накануне начал свою работу в Казани. Она выступила модератором панельной дискуссии "Национальные цели развития - 70% спортивного населения к 2030 году: способы достижения, риски. Цифровизация как инструмент и ресурс". Участники тематической сессии поговорили о цифровой трансформации спортивной отрасли, обсудили, как стимулировать россиян заниматься физкультурой, а также обозначили новые драйверы роста спортивной индустрии.

Дарья Пенчилова, открывая дискуссию, указала на необходимость объединить усилия государства, профильных организаций и бизнеса для достижения стратегических задач, и предложила спикерам обсудить перспективные инструменты для построения эффективной спортивной экосистемы.

"Тема такова, что она неминуемо вышла за рамки только "цифры". Поговорили о том, как вовлечь людей и компании в спорт, как вести учет граждан, которые самостоятельно занимаются физкультурой, как мотивировать бизнес делиться своей экспертизой и выстраивать систему мотивации для клиентов, какую роль в этом направлении может сыграть цифровой маркетинг", - рассказала Пенчилова.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, вице-президент - директор департамента по работе с государственным сектором ПАО "Сбербанк" Михаил Чанин, вице-президент Mail.RU Group Элина Исагулова, спортивный предприниматель, управляющий партнер Newman Sport, HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital Екатерина Тутон и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. В частности вице-премьер РФ отметил, что к 2030 году вполне реально повысить число граждан, регулярно занимающихся спортом, с нынешних 45,4% до 70%. При этом, по его мнению, без цифровой трансформации спорта это будет сделать невозможно.

"Сессия получилась не просто рассуждениями о будущем, а историей про практику, реальные кейсы и действия, которые можно совершить прямо сейчас. Дмитрий Чернышенко даже дал конкретные поручения, которые оперативно легли в основу новостей на ленте ТАСС. Участники сошлись во мнении, что в центре единой экосистемы спорта должен быть человек и его интересы - в этом и есть залог успеха. Во время дискуссии мы увидели, что государство и бизнес абсолютно на одной волне и выражают готовность работать вместе, причем сразу намечая конкретные шаги", - резюмировала Дарья Пенчилова.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 8 по 10 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта РФ и Правительство Республики Татарстан. В этом году основной площадкой проведения форума стал международный выставочный центр "Казань Экспо". Столица Татарстана принимает одно из крупнейших и значимых мероприятий спортивной и общественно-политической жизни страны во второй раз. В разные годы форум проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде. Традиционно в работе форума принимают участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов РФ, руководители международных и общероссийских спортивных федераций, представители крупных бизнес-структур, известные спортсмены, эксперты отрасли и лидеры спортивной индустрии.