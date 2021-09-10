Замгендиректора ТАСС принял участие в работе Столыпин-форума

Заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Андрей Соколов выступил модератором сессии "Зеленая экономика. Как вписаться в мировые тренды", которая состоялась в рамках IV Столыпин-форума в Москве. Участники дискуссии обсуждали цели и задачи развития "зеленой" экономики, регулирование отрасли и успешные практики освоения экологической повестки.

На тематической сессии говорили о ходе реализации национального проекта "Экология" и внедрении "зеленых" подходов в корпоративное управление отечественного бизнеса. Спикеры поделились опытом построения "зеленой" экономики в компаниях и организациях, определили возможности и перспективы повышения уровня экологичности в отдельных отраслях и выделили конкурентные преимущества такого пути развития.

Андрей Соколов также предложил участникам сессии оценить роль России в гонке за "зеленое" будущее экономики.

"У нас состоялся интересный диалог о перспективах устойчивого экологического развития. Политики и общество консолидированно одобряют экологическую повестку и ее цели. Бизнес же за изменениями настроений общества пока не успевает. Сегодня масштабы задач устойчивого экологического развития, а также развивающееся национальное и международное регулирование побуждают к стремительному использованию более чистых, низкоуглеродных технологий во многих отраслях. Мы видим, что инвесторы все чаще вкладывают средства с учетом экологических и социальных рисков и практик корпоративного управления. По итогам обсуждения участники сошлись во мнении, что важно вводить в практику ответственное инвестирование как для отдельных компаний, так и для российской экономики в целом", - отметил Андрей Соколов.

IV Столыпин-форум с заглавной темой "Постковидный синдром - экономика по-другому" прошел в Москве 9-10 сентября. В его работе приняли участие более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.