Редакция проекта ТАСС "Проверка информации" отмечает год работы

Редакция проекта "Проверка информации", который ТАСС запустил в партнерстве с платформой "Яндекс.Дзен", отмечает год своей работы. С сентября 2020-го сотрудники проекта проверили 12,5 тыс.и публикаций на платформе "Яндекс.Дзен". Из них 1330 материалов были признаны фейками, почти 5 тыс. содержали фактические ошибки или манипулировали читателем.

"Наиболее часто недостоверная информация встречалась в таких темах, как распространение коронавируса, война в Нагорном Карабахе, протесты в Белоруссии, выборы в США. "Темой-"рекордсменом" по числу фейков стала вакцинация от коронавируса. Пик мы наблюдали в начале лета, сейчас идет явный спад интереса к теме - накал в общественной дискуссии и блогах снижается", - прокомментировала руководитель редакции проекта "Проверка информации" Ольга Прокопова.

В сентябре 2020 года на платформе "Яндекс.Дзен" заработала программа проверки фактов в публикациях блогеров. Независимые эксперты, специалисты из СМИ и крупных информагентств проверяют статьи на возможную недостоверность. Методология программы фактчекинга разработана при участии Высшей школы экономики.

Год для редакции, по словам Прокоповой, выдался ударным: старт проекта по фактчекингу в ТАСС совпал с началом пандемии коронавируса. "Так получилось, что вирус стал мощным стимулом развития этого направления - запрос на верификацию информации в сети в 2020 году достиг своего пика. Количество данных лавинообразно росло, при этом то, что раньше считалось надежным источником, в новых условиях уже не отвечало своим критериям", - отметила она.

За год редакция в составе пяти человек активно развивалась в освоении нового направления, накапливая серьезную методологическую базу. "Мы учились, переписывали гайды, искали новые подходы к определению fake news, дезинформации и манипуляции. При этом еще много всего предстоит решить и стандартизировать", - считает Ольга Прокопова. Так, по ее мнению, до сих пор не найдены эффективные инструменты по борьбе с deep-фейками, а также постоянно совершенствуются схемы распространения мошеннической информации в интернете и соцсетях.

В "Яндекс.Дзене" проверяется весь контент: система модерации помогает ограничить показы в ленте статей и видео, нарушающих правила платформы. "Яндекс.Дзен" также систематически выявляет каналы, которые повторно нарушают требования к контенту. Новая технология позволяет собирать "профили нарушителей" - набор характеристик, который помогает выявить среди блогеров "Яндекс.Дзена" тех, кто эксплуатирует платформу для заработка. Благодаря новому подходу владельцы каналов с большим количеством нарушений больше не смогут создавать контент в "Яндекс.Дзене".

Фактчекинг для ТАСС - часть социальной миссии. "Мы выступаем за то, чтобы рынок фактчекинга в России продолжал развиваться, становился сильным, конкурентным и открытым", - отметила Прокопова.