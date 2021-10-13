Фотовыставка, посвященная сельскому хозяйству России, открылась перед офисом ТАСС

Снимки фотокорреспондентов ТАСС, рассказывающие об успехах агропромышленного комплекса страны, представлены на выставке, которая открылась сегодня перед офисом агентства в Москве. Экспозиция "Урожай в России" приурочена ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отметили 10 октября.

Фотографии разных лет, вошедшие в новый выставочный проект агентства, рассказывают о ведущей отрасли отечественного АПК - растениеводстве. Фотокорреспонденты ТАСС запечатлели яркие моменты уборочных кампаний в различных регионах страны, фруктовое и овощное изобилие, а также передовую технику российского производства, которая работает сегодня на полях.

В числе представленных работ - редкий кадр с хлопковой плантации в Ставропольском крае. С 2018 года в регионе впервые за полвека начали сбор урожая хлопка, возродив одно из самых перспективных направлений. Еще один редкий снимок, запечатлевший сбор чая в Краснодарском крае, рассказывает о возрождении чаеводства в России - в последние годы эта отрасль развивается впечатляющими темпами.

Значительная часть фотографий посвящена сельскому хозяйству Крыма, который, по данным Минсельхоза РФ, входит в число регионов-лидеров по сбору плодово-ягодной продукции. Зрители увидят результат труда сотен людей на плодородных крымских землях - богатый урожай винограда, персиков, клубники, черешни, а также бахчевых культур.