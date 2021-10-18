ТАСС поделился успешными кейсами внутренних коммуникаций на HR-конференции в Сочи

Представители ТАСС стали участниками конференции "Корпоративная культура: в поисках смыслов" проекта HR-мост, которая состоялась в субботу в "Красной поляне" в Сочи. Мероприятие прошло в рамках форума MICE FORUM SOCHI.

Ведущий специалист управления коммуникаций ТАСС Екатерина Киселева выступила на панельной дискуссии "Корпоративный event - важный инструмент формирования корпоративной культуры" и поучаствовала в кейс-марафоне "Новые форматы корпоративных мероприятий".

В рамках панельной дискуссии она рассказала, как корпоративные мероприятия влияют на формирование атмосферы лояльности внутри компании, и поделилась опытом реализации нескольких успешных кейсов. "Один из них - церемония вручения наградных знаков сотрудникам, которые работают в ТАСС более 10 лет. Говорили о том, что, создавая правильные традиции, которые мотивируют людей работать лучше и дольше, вы укрепляете вовлеченность и имидж бренда работодателя - как для самих сотрудников, так и для внешней аудитории. Также упомянула про проект на стыке внешних и внутренних коммуникаций - коллаборацию ТАСС с проектом КАРО.Арт, который вдохнул вторую жизнь в спецпроект агентства о женщинах-кинорежиссерах. Это история про то, как, с одной стороны, наши внутренние проекты могут укреплять имидж компании, а с другой - мы даем возможность сотрудникам хорошо и интересно провести время за просмотром фильма и обсуждением его с кинокритиками", - прокомментировала Екатерина Киселева.

Выступление на кейс-марафоне она посвятила особенностям организации внутрикорпоративной премии "Главные кадры ТАСС" в 2020 году. "Нам нужно было не просто поощрить лучших, но и укрепить горизонтальные связи, повысить вовлеченность, лояльность и мотивацию среди сотрудников. А главное - провести церемонию в гибридном формате, когда большая часть коллег находилась на удаленке за пределами офиса. Прошлый год показал, что нужно уметь адаптироваться к новым условиям - и нам это удалось. Мы сделали классную ТВ-картинку для мероприятия, максимально задействовали наших зарубежных корреспондентов, которые часто остаются за кадром, внедрили новый инструмент для неформального общения и обсуждения церемонии - Telegram-чат", - отметила Екатерина Киселева. По ее словам, участие в работе конференции "Корпоративная культура: в поисках смыслов" позволило обменяться полезными знаниями с коллегами из других организаций, а также способствовало укреплению имиджа ТАСС на внешнем рынке, как современного работодателя, открытого всему новому.

HR-конференция в рамках проекта MICE МЕТАМОРФОЗЫ объединила корпоративных клиентов, руководителей департаментов HR, внутренних коммуникаторов, экспертов в области PR и маркетинга с целью обсуждения глобальных изменений в корпоративной культуре. Участники поделились своим видением того, как внутренние мероприятия могут помочь реализовать задачи по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию компании.