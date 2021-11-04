ТАСС представил фотовыставку ко Дню народного единства

Снимки фотокорреспондентов ТАСС, отразивших богатство культуры и традиций народов России, представлены на выставке, которая открылась сегодня перед штаб-квартирой ТАСС в Москве. Экспозиция приурочена ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

В выставочный проект ТАСС вошли два десятка фотографий с праздничных мероприятий и тематических фестивалей, которые проходили в предыдущие годы в разных регионах страны - от Севастополя до Владивостока. Репортерам агентства удалось запечатлеть национальный колорит, культуру и традиции народов России.

В числе представленных в экспозиции работ - соревнования по бурятской национальной борьбе "Бухэ Барилдаан", проведение шаманского обряда в Якутии, масленичные гуляния в Москве, выступления танцевальных коллективов Северного Кавказа. Зрители также увидят снимки, запечатлевшие президента России Владимира Путина с представителями духовенства на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства в 2018 году, а также участников праздничных мероприятий в Новосибирске в 2019 году.

Напомним, 4 ноября в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов, положив конец Смутному времени. День народного единства отмечается в России с 2005 года.