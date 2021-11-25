Сотрудники ТАСС поделились опытом со специалистами по PR в рамках "Мастерской новых медиа"

ТАСС, 25 ноября. Представители ТАСС провели второй обучающий модуль для региональных PR-специалистов в рамках образовательной программы "Мастерская новых медиа". В течение двух дней слушатели изучали опыт агентства по созданию новостей, аналитических материалов и лонгридов, обсуждали важность проверки фейков, а также разбирали правовые аспекты деятельности СМИ. Участниками проекта стали 30 специалистов – руководители и сотрудники пресс-служб региональных и городских администраций, общественных организаций, крупных предприятий, вузов и медицинских учреждений, а также представители PR-агентств.

Обучение началось со знакомства слушателей со спецификой подготовки региональных новостей и правилами создания пресс-релизов для СМИ. В частности, этому был посвящен мастер-класс руководителя редакции региональных новостей ТАСС Андрея Цицинова. "Такие программы для пиарщиков не только помогают повышать лояльность к агентству у представителей различных ведомств, но и предоставляют возможность поделиться накопленным опытом ТАСС, четче разъяснить требования медиа к качеству инфоповодов, а также нивелировать пробелы в знаниях", – прокомментировал он.

В свою очередь, советник генерального директора ТАСС Сергей Яковлев рассказал о ключевых различиях между журналистами и сотрудниками PR-служб компаний в контексте правильной подачи информации и акцентировал внимание слушателей на том, что специалист в области PR не должен допускать искажения или подмены фактов, даже несмотря на то, что он работает в интересах конкретного работодателя.

"Важность нашего обучающего проекта я вижу в том, что мы имеем возможность рассказать людям, работающим как в медиа, так и в PR-структурах о накопленном опыте ТАСС. В том числе в такой области, как фактчекинг. Здесь экспертиза ТАСС бесценна, поскольку главенство факта и есть основа нашей работы: сохранение годами и десятилетиями репутации ведущего информационного агентства при том количестве новостей, которые оно ежедневно выпускает, – свидетельство не только постоянства и масштабности работы по верификации поступающей фактуры, но и профессиональной компетентности в этом направлении. И было бы неправильно не делиться этим опытом с теми, кто хочет учиться», – добавил Сергей Яковлев, оценивая результаты встречи.

Еще один образовательный блок программы был посвящен тонкостям работы СМИ в правовом поле. Руководитель управления по вопросам СМИ, рекламы и деятельности в сети интернет юридического департамента ТАСС Павел Клундук и его заместитель Яна Соловьева поделились кейсами из практики агентства в области юридического регулирования и обсудили "запретные" темы публикаций в СМИ и на интернет-ресурсах, а юрисконсульты агентства Гиорги Соселия и Анна Лаптиакру подробно рассказали слушателям о нюансах в сфере авторского права.

Образовательная программа "Мастерская новых медиа" была запущена в октябре текущего года. В рамках первого потока генеральный директор Сергей Михайлов провел мастер-класс для пиар-специалистов на тему "Как разговаривать со СМИ на одном языке". Затем 14-15 октября в ТАСС прошли первые занятия для слушателей, на которых гостям рассказали об особенностях позиционирования региональных лидеров и официальных лиц, алгоритме подготовки и модерирования пресс-конференций. В программу также вошли экскурсия по штаб-квартире ТАСС и встреча с Сергеем Михайловым.