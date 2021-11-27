Проект ТАСС по управлению интеллектуальной собственностью отмечен премией IP Russia Awards

ТАСС, 27 ноября. Проект "Система управления интеллектуальной собственностью в ТАСС" вошел в число призеров Первой российской премии в области интеллектуальной собственности IP Russia Awards. Он занял второе место в номинации "Автоматизация работы с объектами ИС".

Этот проект - составная часть глобальной системы управления цифровыми активами ТАСС, которая реализована и активно используется в агентстве. Все сервисы этой системы интегрированы между собой и позволяют оперативно обмениваться данными. Например, оперативно находить в едином цифровом хранилище информацию об истории получения прав на каждую единицу контента или ее передаче третьим лицам, что позволяет вести эффективную борьбу с пиратством.

"Система, которую удалось создать, позволяет учитывать все поступающие, создаваемые и выпускаемые единицы контента и максимально эффективно управлять этими процессами. При ее выстраивании нам важно было сделать это и юридически правильно, и удобно для всех пользователей систем и участников бизнес-процессов. Эта награда – результат совместного труда высококвалифицированной кросс-функциональной команды агентства на протяжении последних нескольких лет", - прокомментировала итоги премии руководитель юридического департамента ТАСС Ольга Клундук.

Ранее проект агентства "Система управления цифровыми активами ТАСС" (i-TASS Digital Assets Management) стал обладателем премии "За выдающиеся достижения 2018-2019" от Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

О конкурсе

Премия IP Russia Awards создана для выявления лучших специалистов в области интеллектуальной собственности, постоянного распространения передовых практик и выявления организаций, достигших успеха в этой области. Конкурс призван подчеркнуть общественную значимость интеллектуальной работы профессионалов в IP-отрасли. Он проводится при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента).