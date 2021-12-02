Замдиректора ТАСС-Урал получила благодарность президента РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил заместителю директора Уральского информационного центра ТАСС Татьяне Яицкой благодарность президента РФ. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Евгений Куйвашев 1 декабря вручил государственные награды, награды Президента Российской Федерации и награды Свердловской области выдающимся уральцам. Награды из рук губернатора получили: <…> Татьяна Яицкая, заместитель директора Уральского регионального информационного центра федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" - благодарность президента Российской Федерации», - говорится в сообщении. Заместителю директора вручили благодарность за заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу.

Татьяна Яицкая является одним из заслуженных сотрудников Уральского центра ТАСС. Она работает в агентстве с 2005 года, до назначения заместителем директора занимала должности шеф-редактора телепрограммы ТАСС-прогноз, а затем руководителя пресс-центра.

В числе награжденных - медсестра областного онкодиспансера Ольга Аникина, которой указом главы государства присужден посмертно орден Пирогова. Награду из рук губернатора сегодня получила ее дочь. Знаки отличия Свердловской области сегодня вручены тем, кто внес весомый вклад в развитие региона, обеспечение безопасности, сохранение созидательного настроя в обществе. Среди них - уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая два десятка лет защищает права уральцев и заботится о социальном благополучии в регионе.