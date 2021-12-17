ТАСС стал лауреатом программы "Развитие регионов. Лучшее для России"

Проект агентства ТАСС вошел в число победителей программы "Развитие регионов. Лучшее для России". Церемония награждения состоялась сегодня в Сочи в рамках одноименного экономического форума.

В категории "Лучший информационный проект" победил проект ТАСС, приуроченный к 300-летию Кузбасса, которое отмечается в 2021 году. Агентство при поддержке администрации Кемеровской области организовало комплексное освещение юбилея региона на федеральном уровне.

На сайте ТАСС была открыта специальная рубрика, посвященная жизни Кузбасса. За время реализации проекта в ней вышло более 250 материалов – новости, фоторепортажи, интервью с первыми лицами области. К юбилею региона агентством был также создан открытый медиабанк "Кузбасс-300" – платформа с разнообразным новостным и архивным фото- и видеоконтентом, рассказывающим о социальных, экономических, культурных, туристических и спортивных событиях региона.

Кроме того, ТАСС запустил специальный цифровой проект "Даешь Кузбасс!" – виртуальную экскурсию по одноименной фотовыставке, проходившей в Третьяковской галерее в Москве в апреле 2021 года к 300-летию региона. Созданный в формате многостраничного мультимедийного лонгрида с использованием видео 360 градусов, проект продемонстрировал ключевые экспонаты выставки в рамках восьми виртуальных экскурсий.

"Мы рады, что проект "Кузбасс-300" высоко оценен экспертным жюри. Для ТАСС это масштабный коммуникационный проект, над которым мы работали в течение всего года. Мы запустили его в кратчайшие сроки благодаря совместным усилиям и слаженной работе всей команды агентства, которая работала в режиме 24/7! – сказала коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова, получавшая награду. – Проект включает комплекс форматов и инструментов – это и редакционное освещение региона в год юбилея, и специальный проект, и наш новый визуальный продукт – открытый медиабанк, который вызвал особый интерес у аудитории. Пользователи со всего мира скачали уже более 230 тысяч материалов. Идея проекта нашла живой отклик в регионе, который активно помогал на всех этапах – от концепции до реализации. Проект несет значимую социально-культурную миссию, рассказывая о достоянии и достижениях нашей страны. Надеемся, что такие проекты будут развиваться и дальше, принесут пользу регионам и останутся в истории".

Программа "Развитие регионов. Лучшее для России" – ежегодная награда, которая вручается за лучшие практики и проекты по развитию регионов. В состав экспертного совета входят представители бизнеса и региональных органов власти. В этом году участники программы были награждены в 24 категориях: от сферы IT и цифровых технологий до проектов в области социально-устойчивого развития. ТАСС выступает информационным партнером программы.