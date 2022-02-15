Пять проектов ТАСС получили награды Digital Communication Awards

Четыре специальных проекта ТАСС и корпоративный Телеграм-чат агентства стали лауреатами ежегодной премии в области цифровых коммуникаций Digital Communication Awards. Церемония награждения прошла сегодня вечером в Москве.

Победителем в номинации "Лонгрид" стал спецпроект ТАСС "Путь героя", приуроченный к 85-летию киностудии "Союзмультфильм" и рассказывающий о культовых персонажах советских мультфильмов. Пять героев проекта были отобраны по результатам опроса в соцсетях среди читателей ТАСС. Ими стали кот Матроскин ("Трое из Простоквашино"), ослик Иа ("Винни-Пух"), Багира ("Маугли"), Волк ("Ну, погоди!") и котенок Гав ("Котенок по имени Гав"). Работа раскрывает подробности создания знакомых с детства образов и характеров, а также знакомит с идеями, которые вкладывали в истории персонажей их создатели.

Спецпроект ТАСС "Энергия жизни", посвященный работе атомных электростанций, победил в номинации "Нативная реклама/информационная реклама". Он рассказывает об устройстве современных АЭС, принципах их работы и преимуществах использования. Среди особенностей проекта – анимированная 3D-графика, а также интерактивные элементы в игровом формате.

"Проект несет важную просветительскую функцию – в интерактивном формате и на доступном языке мы рассказали широкой аудитории о работе современных атомных электростанций и их преимуществах для экономики, социальной сферы и экологического благополучия общества", – сказала руководитель отдела ТАСС по работе с рекламными агентствами Наталья Матушкина.

В этой же номинации жюри отметило еще одну работу ТАСС – диплом получил спецпроект "Байкал необъятный", посвященный проблемам сохранения окружающей среды и достопримечательностям Прибайкалья. Спецпроект выполнен в виде дневника путешественника. Почувствовать атмосферу захватывающего путешествия читателю помогает иллюстрированная карта региона, а также фотографии и видео, снятые на Байкале во время поездки.

"Мы очень горды тем, что наши спецпроекты не первый год становятся лауреатами премии Digital Communications Awards. Это результат слаженной работы всей команды коммерческого блока ТАСС, которая трудилась над реализацией проектов. Признание коллег и профессионального сообщества стимулирует нас и дальше развивать свою экспертизу в digital, создавать новые яркие, социально значимые проекты, востребованные рынком и аудиторией", – прокомментировала коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова.

В номинации "Иллюстрации/инфографика" диплом конкурса получил спецпроект ТАСС "Вымершие", рассказывающий о семи динозаврах, кости которых нашли на территории России. Работа не только знакомит с образом жизни древних животных, но и поднимает множество актуальных вопросов палеонтологии, а также помогает понять, как менялась наша планета за последние 250 млн лет. Украшением проекта стали яркие иллюстрации, которые отражают современные научные представления о внешности динозавров.

"Премия DCA важна для нас как площадка, на которой наши преимущественно некоммерческие проекты могут соревноваться в достаточно коммерческих дисциплинах. И показывать, что редакционный продукт может быть вполне успешен даже с точки зрения представителей бизнес-сообщества, которые обычно ориентируются на несколько другие показатели эффективности. Мы умеем совмещать интересные подходы с высоким качеством исполнения, что хорошо конвертируется в интерес со стороны аудитории и большое количество просмотров наших проектов", – сказала, комментируя награду, руководитель отдела специальных проектов редакции сайта tass.ru Кристина Недкова.

Диплом в номинации "Интранет/корпоративная социальная сеть" получил корпоративный Телеграм-чат ТАСС "Главные кадры". Созданный немногим более года назад, он за короткое время стал востребованным каналом внутренней коммуникации в агентстве.

"С каждым годом диджитал-форматы в коммуникациях становятся все более востребованными, и пандемия лишь ускорила этот процесс. Я очень рада, что в прошлом году нам удалось запустить дополнительный канал внутренней коммуникации с сотрудниками, который на сегодняшний день объединил уже более половины тассовцев. И, самое главное, что он наконец-то объединил на одной площадке сотрудников центрального офиса и коллег, находящихся в многочисленных представительствах ТАСС в России и за рубежом", – отметила руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Марина Порошина.

Спецпроекты ТАСС шестой год подряд становятся лауреатами Digital Communications Awards. В прошлом году награды получили пять работ агентства: "Круги Данте", "Леонов, твой выход!", "Поколение Д", "Как собаки спасают людей" и "Топливо Победы".

Премия Digital Communications Awards проводится с 2013 года. Ее организаторами выступают Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и Издательский дом "МедиаБизнес".