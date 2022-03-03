ТАСС станет партнером Высшей школы медиа Сибирского федерального университета

Агентство ТАСС и Сибирский федеральный университет (СФУ) подписали сегодня меморандум об информационном партнерстве. Церемония прошла в пресс-центре Красноярского экономического форума. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора агентства Андрей Соколов и ректор университета Максим Румянцев.

"Одним из направлений деятельности ТАСС является освещение научной и образовательной тематики. И подписанное сегодня соглашение в этом плане очень важно. Надеюсь, что наше сотрудничество с одним из ключевых российских вузов - Сибирским федеральным университетом - станет обоюдовыгодным и заложит прочную основу для будущих совместных проектов", - сказал Андрей Соколов, комментируя подписанный документ.

Максим Румянцев сообщил, что соглашение носит рамочный характер и предполагает развитие партнерства по широкому спектру направлений. В их числе - подготовка профессиональных кадров для современной журналистики.

"Информационное агентство с более чем 100-летним опытом в области коммуникаций - желанный партнер любого университета, где ведется подготовка кадров по этому направлению. В структуре СФУ есть Институт филологии и языковой коммуникации, ежегодно выпускающий около 40 специалистов. Создается Высшая школа медиа, задача которой - развивать новые медиапрактики, осуществлять исследовательскую, прогнозную и консультационную деятельность в сфере массовых коммуникаций, оценивать общественно-политические процессы в крае. Мы рассчитываем, что в лице ТАСС с его колоссальным опытом работы на рынке СМИ университет приобретет не просто информационного партнера, а всестороннюю поддержку нашей работы", - отметил Максим Румянцев.

Сибирский федеральный университет - крупнейший университет восточной части России. Создан в ноябре 2006 года в Красноярске. Участник государственной программы "Приоритет 2030". В вузе обучается свыше 30 тыс. студентов. Стратегические направления научной деятельности: изменения климата и карбоновый след, атомные и космические технологии, промышленные биотехнологии, генетика и ДНК-исследования, химия редкоземельных металлов, нефте- и газодобыча, "умные" энергетические системы, информационно-телекоммуникационные технологии, современные системы связи для космоса и навигации, сохранение культурного наследия Крайнего Севера.