ТАСС открыл фотовыставку, посвященную 85-летию Новосибирской области

В нее вошли кадры, которые показывают, как рос и менялся Новосибирск

Выставка фотографий "Столица Сибири в фокусе ТАСС" открылась 4 ноября в Новосибирске. Экспозиция приурочена к 85-летию Новосибирской области, которое отмечается в 2022 году. В церемонии открытия, которая прошла в Государственном концертном зале им. А. Каца, приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова и директор Сибирского регионального информационного центра ТАСС Динара Хисматулина.

На протяжении многих десятилетий регион играет стратегически важную роль в укреплении экономического потенциала России. Его столица Новосибирск - это крупный административный, культурный и научный центр. В городе работает региональный информационный центр ТАСС, который рассказывает о важнейших событиях жизни региона и его развитии. Фотокорреспонденты агентства запечатлели ключевые вехи в истории Новосибирска. Выставочный проект, подготовленный ТАСС совместно с правительством Новосибирской области, охватывает период с 60-х годов прошлого века до наших дней и показывает, как росла и менялась столица Сибири.

На выставке можно увидеть кадры самых известных городских зданий и сооружений, сделанные с разницей в несколько десятков лет. В их числе Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, железнодорожный вокзал, Новосибирская ГЭС, речной порт, государственный цирк, Дом ученых Сибирского отделения Российской академии наук и мемориальный комплекс "Монумент славы".

Автор значительной части снимков - один из первопроходцев научной фотографии Анатолий Поляков. Работая фотокорреспондентом ТАСС по Западной Сибири и Новосибирску, он запечатлел деятельность одного из важнейших научно-образовательных центров страны - Академгородка Академии наук СССР - и создал целую галерею портретов и жанровых снимков видных сибирских ученых. В экспозицию вошли также кадры фоторепортеров агентства Виталия Созинова, Владимира Лещинского, Владимира Зинина, Кирилла Кухмаря.