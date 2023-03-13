ТАСС приглашает на курс "Новости в цифровой среде"

Занятия стартуют 6 апреля и продлятся до конца июня

Академия новостей ТАСС объявила набор слушателей на курс повышения квалификации "Новости в цифровой среде". Он ориентирован на журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб и PR-подразделений. Занятия начнутся 6 апреля и продлятся по 30 июня, длительность обучения составит 72 академических часа.

Курс поможет развить и усовершенствовать навыки написания новостей в разных форматах с учетом отраслевой специфики и федеральной повестки. Слушатели познакомятся с актуальными трендами создания визуального контента и научатся продвигать новости на различных интернет-ресурсах, в том числе в социальных медиа.

Особенность курса в том, что работе с цифровым контентом будут учить те, кто его непосредственно создает. Занятия будут вести журналисты и эксперты ТАСС, а также приглашенные специалисты – преподаватели ведущих российских университетов и бизнес-школ.

Обучение пройдет в дистанционном режиме в формате вебинаров с возможностью просмотра видеозаписи. Занятия будут проводиться два раза в неделю по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:15. По окончании курса после успешной аттестации слушатели получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Для записи на курс нужно заполнить заявку на сайте Академии новостей ТАСС https://academy.tass.ru.

С 2017 года в Академии новостей ТАСС прошли обучение более 1,5 тыс. человек. Она предлагает программы дополнительного профессионального образования и работает на базе ведущего информационного агентства страны. В распоряжении слушателей Академии – уникальный опыт нескольких поколений журналистов ТАСС и передовые разработки в области цифровых технологий.