Спецкор ТАСС Вера Костамо стала призером фотоконкурса "Красота винтокрылых машин"

Жюри отметило кадр из серии, снятой журналистом во время экспедиции по Северному морскому пути

Специальный корреспондент отдела "Наука" Вера Костамо заняла третье место в номинации "Вертолет-труженик" на конкурсе "Красота винтокрылых машин", организованном Ассоциацией вертолетной индустрии. Победителей и призеров наградили 20 мая в МВЦ "Крокус Экспо" на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2023.

Победный снимок журналист сделала во время арктической экспедиции на научном судне "Михаил Сомов", которое каждый год в конце лета - начале осени выходит из Архангельска в сторону Чукотки. По пути оно снабжает провизией около 30 полярных станций, доставляя грузы с борта на вертолете.

"Станции расположены на всем протяжении Северного морского пути от Белого моря до Восточно-Сибирского моря, где у острова Врангеля "Сомов" разворачивается и отправляется обратно. Экспедиция 2021 года заняла у нас 77 дней. Тогда мы застряли во льдах, и чтобы нас вызволить, пришлось проводить спасательную операцию", – рассказала Костамо.

По ее словам, на Крайнем Севере и других отдаленных территориях России вертолеты Ми-8 – такой же привычный вид транспорта, как и автобус. От них зависит снабжение полярных станций и целых поселений.

"Очень люблю работать с полярной авиацией, которая связывает нас с отдельным миром, где живут удивительные люди. Они очень добрые, отзывчивые и чистые, в них нет никакой фальши. Поэтому туда очень тянет, и ты чувствуешь себя на Крайнем Севере на своем месте. В эти места трудно попасть, и ты понимаешь, что это большая удача там работать. Однажды полюбив Арктику, сохранишь это чувство навсегда", – подчеркнула журналист.

О прошедшей экспедиции вышла серия репортажей, которые спецкор ТАСС проиллюстрировала своими снимками. Цикл материалов "Автостопом" по Арктике" стал победителем конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение в 2022 году.