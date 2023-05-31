31 мая, 15:13

Представители ТАСС приняли участие в ЦИПР-2023

Алина Белкина/ ТАСС
© Алина Белкина/ ТАСС

Модераторами и участниками дискуссий стали Андрей Соколов, Сергей Голубев и Людмила Зызо

Представители сразу нескольких подразделений агентства стали участниками деловой программы открывшейся сегодня конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня.

Заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов выступил модератором сессии "Пульс цифрового города. Автоматизация городской среды".

По его словам, цифровая трансформация усиливается с каждым годом, охватывая все большее количество российских городов. Благодаря внедрению новейших технологий мегаполисы превращаются в экосистемы, которые связывают все элементы городского хозяйства. "Смарт-инструменты интегрируются в транспортную систему, коммунальную инфраструктуру, телекоммуникации, медицину, экологию, давая возможность рациональнее распределять ресурсы и управлять городскими пространствами. Автоматизация городской среды дает потребителям больше комфорта, а государству – больше контроля, так что в цифровых процессах заинтересованы обе стороны, что является залогом развития", – отметил Андрей Соколов.

Также ТАСС выступил партнером сессии "Нейросети на службе кибербезопасности: за и против", которая проходит в рамках блока "Обратная сторона технологий". Ее модератором стала заместитель директора Уральского РИЦ Людмила Зызо, а одним из спикеров – руководитель управления информационной безопасности и средств технической защиты ТАСС Сергей Голубев. Участники дискуссии обсудили роль нейросетей в борьбе с кибератаками и киберугрозами, и то, как новейшие технологии помогают обеспечивать защиту данных.

Наряду с этим на площадке ЦИПР-2023 работает стенд ТАСС, где журналисты агентства проводят интервью с ключевыми спикерами и участниками конференции.

"Цифровая индустрия промышленной России" – одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Организатор конференции – компания "ОМГ". Мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС – генеральное информационное агентство – партнер ЦИПР-2023. 

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