Участники ПМЭФ обсудили перспективы развития конного спорта и сопутствующей индустрии

Модератором дискуссии выступила директор Уральского регионального центра ТАСС Мария Картуз

В рамках работы Петербургского международного экономического форума в пятницу прошла сессия "Конный спорт как образ жизни и перспективное направление бизнеса", модератором которой выступила директор Уральского регионального центра ТАСС Мария Картуз.

В обсуждении приняли участие советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов, директор по маркетингу КСК Horseka sport Инесса Тарасова, заместитель генерального директора "Кировского конного завода" Марина Черкезова и директор выставки "Иппосфера" Лаура Мигел.

По словам Марии Картуз, тема конного спорта впервые выведена в отдельную сессию ПМЭФ, что обусловило характер дискуссии.

"Конный спорт представляет собой уникальный вид, который включает в себя более 10 дисциплин, каждая из которых индивидуальна, имеет свою историю и культуру. Он объединяет спортсмена и лошадь как равноправных партнеров, равноценно влияющих на результат соревнований. При этом ни для кого не секрет, что помимо невероятной эстетики конный спорт - это, все-таки, элитный и достаточно дорогой вид спорта, который сформировал целое направление бизнеса", - отметила Картуз.

По словам Максима Кретова, сегодня Федерация конного спорта России насчитывает около 20 тыс. участников, отделения открыты в 72 регионах страны, развиваются 10 спортивных дисциплин, в том числе три олимпийских.

Инесса Тарасова рассказала, что в стране сегодня зарегистрировано порядка 300 крупных конноспортивных клубов, абсолютное большинство из них - частные. Средний срок окупаемости конюшни составляет порядка 10 лет. При этом, несмотря на такие проблемы, как узкая специализация, обуславливающая слабый инвестиционный интерес, и большие операционные затраты, расти в этом бизнесе можно. "Практически все клубы, которые я знаю, начинались с небольших конюшен, а сейчас вокруг них уже выстраивается инфраструктура - апартаменты и даже целые небольшие города", - рассказала Тарасова.

Продолжая разговор о проблемах, Марина Черкезова отметила вопрос качества подготовки персонала. "Найти грамотный персонал на конный завод очень непросто. Поэтому мы начали готовить специалистов самостоятельно. На это ушло 8-9 лет. Приглашали совсем молодых ребят - 10-11 лет - и учили", - пояснила Черкезова. По ее словам, средняя цена на лошадь двухлетку сегодня составляет от 1,5 млн рублей. Турнирная лошадь, в зависимости от ее качеств, стоит уже 70-100 тыс. евро. "Такие цифры говорят о том, что коннозаводство может быть вполне прибыльным бизнесом", - резюмировал Максим Кретов.

Участники дискуссии затронули такие темы, как взаимодействие российских и международных федераций, поддержка талантливых спортсменов, строительство конноспортивных школ, бизнес-модели их работы и вопросы развития спортивного коневодства.

Максим Кретов отметил, что конный спорт благодаря профессиональному сообществу становится доступным видом спорта. "Важно было убедить людей, что это не дороже тренировок по хоккею, теннису, футболу... Главное, что этого удалось достичь сегодня", - пояснил Кретов. Он также подчеркнул, что конный спорт сформировал новый вектор индустрии. "Это инвестиции в спортивное коневодство, в конюшенное дело как точку опоры девелоперского бизнеса на базе конно-спортивных клубов и конюшен", - сказал он.