ТАСС поддержит проекты челябинских промышленников в сфере импортозамещения

Меморандум об информационном сотрудничестве подписали руководитель Уральского РИЦ ТАСС Мария Картуз и исполнительный директор "Союза промышленников и предпринимателей" Александр Гончаров

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Челябинская областная ассоциация работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" будет содействовать ТАСС в организации встреч и эксклюзивных интервью с известными государственными и общественными деятелями, а также представителями бизнеса. В свою очередь агентство информационно поддержит промышленников, рассказывая об их проектах.

Документ подписали директор Уральского регионального информационного центра (РИЦ) ТАСС Мария Картуз и исполнительный директор ассоциации Александр Гончаров.

"Челябинская область - один из важнейших регионов России, без которого невозможно представить развитие нашей страны в целом спектре основополагающих отраслей. Весь мир знает челябинских металлургов, машиностроителей, на Южном Урале - один из крупнейших в мире центров атомной энергетики и науки, здесь несколько атомградов", - добавила Картуз, отметив, что ТАСС и уральский регион связывают десятилетия сотрудничества.

Стороны также договорились о проведении на площадке агентства пресс-конференций и брифингов. Одной из приоритетных тем станет импортозамещение.

"Сейчас, когда отечественная экономика находится под давлением санкций и уральские промышленники запускают высокотехнологичные проекты импортозамещения, важно актуализировать партнерство", - заключила директор Уральского РИЦ

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области основан в 1993 году, считается одной из старейших предпринимательских организаций в России. Более 100 предприятий, которые входят в состав союза, производят в совокупности более 70% валового регионального продукта.

ТАСС - одно из самых цитируемых информационных агентств России. Ежедневно выпускает около 3 тыс. сообщений на шести языках и в среднем 700 фото- и видеоматериалов от собственных корреспондентов в России и за рубежом. В 2022 году на всех платформах ТАСС вышло свыше 2,9 млн единиц контента различных форматов.