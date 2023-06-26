Выставка фотографий ТАСС об истории "Артека" открылась в Москве

Экспозиция с историческими и современными кадрами представлена перед штаб-квартирой агентства

Фотовыставка, посвященная истории международного детского центра "Артек", открылась в понедельник перед зданием ТАСС в Москве.

В экспозицию вошли два десятка снимков, отразивших яркие вехи становления легендарного детского центра в советское время и после воссоединения Крыма и Российской Федерации.

"Артек" отметит свой 100-летний юбилей 16 июня 2025 года . На протяжении почти вековой истории центр остается местом притяжения для десятков тысяч талантливых детей из России и многих других государств. Сегодня путевки в самый знаменитый лагерь страны по-прежнему остаются престижной наградой за особые успехи и достижения.

Основу выставки составили архивные снимки фотокорреспондентов агентства, зафиксировавших многообразие событий "Артека" в 1970-1980-е годы, а также кадры из новейшей истории лагеря, который сегодня в год принимает более 41 тыс. детей из разных стран. Так, в 2019 году "Артек" посетили дети из 86 государств.

В частности, жители Москвы и гости столицы могут увидеть исторические фотокадры построения пионеров на утреннюю линейку, сбора артековцев у традиционного пионерского костра, портреты отдыхающих. Кроме того, на выставке представлен снимок, запечатлевший визит в "Артек" в 1983 году Посла доброй воли американской школьницы Саманты Смит, ставшей известной после написания письма главе СССР Юрию Андропову.

Героями современных кадров стали участники финала всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", артековцы у знаменитого дерева желаний и во время празднования Нового года. В экспозиции также нашли отражение сюжеты встреч детей с почетными гостями - президентом РФ Владимиром Путиным, дважды Героем Советского Союза космонавтом Леонидом Кизимом и космонавтом Сергеем Авдеевым.

В числе авторов представленных снимков - фотожурналисты ТАСС Олег Иванов, Борис Кавашкин, Константин Дудченко, Владимир Мусаэльян, Михаил Метцель, Сергей Мальгавко и другие.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионерской организации - основан в 1925 году. С 2014 года в "Артеке" проведена масштабная реконструкция, которая вывела международный детский центр в число самых результативных государственных проектов в Крыму. Детский центр находится в ведении Министерства просвещения Российской Федерации.