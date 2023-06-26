Команда ТАСС провела обучающий семинар в Пятигорске

Его участники познакомились с актуальными трендами создания и продвижения медиаконтента

Обучающий семинар "Школа региональной журналистики" провела команда ТАСС в минувшую субботу в центре знаний "Машук" в Пятигорске. Он собрал более 200 представителей региональных медиа, среди которых журналисты Северо-Кавказского региона, участники всероссийского фестиваля "Моя провинция", студенты Пятигорского государственного университета. Слушатели познакомились с актуальными трендами создания и продвижения медиаконтента, полезными как для начинающих, так и для опытных журналистов.

Спикерами мероприятия стали заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов, руководитель пресс-центра агентства Николай Яковлев, директор программ обучения новостной журналистике Учебного центра ТАСС Юрий Родионов, руководитель Редакции региональных новостей Андрей Цицинов, директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз и руководитель управления по вопросам СМИ, рекламы и деятельности в сети Интернет Павел Клундук. Модератором мероприятия выступила руководитель проектов Управления конференций ТАСС Татьяна Ворожцова.

В рамках семинара прошли мастер-классы по созданию новостей и подготовке интервью для федеральных СМИ, лекции о медиатрендах и особенностях нативных материалов, а также воркшоп по юридическим вопросам работы журналиста.

Участники мероприятия высоко оценили насыщенную программу, выступления и практические рекомендации, которые дали слушателям руководители различных подразделений ТАСС.

Накануне семинара, 23 июня, Андрей Соколов также принял участие в торжественном открытии всероссийского фестиваля "Моя провинция", собравшего представителей медиаиндустрии. Гостями церемонии стали заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Куренной, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, директор центра знаний "Машук" Антон Сериков, главный редактор газеты "Московская правда" Шод Муладжанов и президент фестиваля Елена Фоминых.

Организатор мероприятия - Управление конференций ТАСС - планирует этой осенью провести очередной, теперь уже четырехдневный, обучающий семинар в центре знаний "Машук" для журналистов со всей страны.