Спецкор ТАСС провела мастер-класс на фестивале искусств П. И. Чайковского в Клину

Ольга Свистунова поделилась секретами мастерства с начинающими авторами, пишущими о культуре

Специальный корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Ольга Свистунова выступила на открытии IV Школы молодых журналистов, пишущих о культуре. На образовательном практикуме в рамках IX Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в подмосковном Клину она рассказала о своей работе и поделилась советами, как достичь успеха в профессии.

"Журналистика - это не профессия, а образ жизни. От журналиста, как и от писателя, требуется мастерски владеть словом, уметь четко и ясно выразить то, что хочешь сообщить читателю", - сказала Ольга Свистунова молодым коллегам во время своего мастер-класса "Журналист - это звучит гордо!".

По ее словам, сегодня культура привлекает начинающих авторов возможностью первыми увидеть премьеру спектакля, фильма, услышать новый концерт, пообщаться с мастерами искусства. Но чтобы писать об этой сфере, журналисту нужно самому быть высококультурным человеком, много читать и учиться каждый день, отметила Свистунова.

"А еще очень важно просыпаться с чувством любопытства, когда хочется узнать, что происходит вокруг, чем увлечены люди. Культура - одна из самых увлекательных областей жизни, тем она и влечет многих журналистов", - добавила спецкор ТАСС.

Ольга Свистунова работает в ТАСС более 40 лет и объехала весь мир. За эти годы службы в агентстве взяла интервью у многих звезд, среди которых Любовь Орлова, Фаина Раневская, Иннокентий Смоктуновский, Юрий Любимов, Юрий Григорович, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и другие. Она подчеркнула, что всегда работала не за деньги, а ради интереса. Такой подход - своего рода рецепт от профессионального выгорания, с которым сегодня сталкиваются многие молодые журналисты.

Сегодня журналист по-прежнему может сделать себе имя и не потеряться в тени своего издания. "Все зависит от корреспондента. Если ты личность и знаешь, о чем пишешь, и умеешь войти в доверительный контакт со спикером, то можешь сделать себе имя", - сказала Свистунова. Она добавила, что гордится тем, что работает в ТАСС.

Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, проходит на фестивале искусств П. И. Чайковского в Клину по инициативе его художественного руководителя Юрия Башмета. На образовательный практикум приглашаются ведущие российские журналисты, которые в течение дня проводят мастер-классы. В этом году здесь также выступили журналисты "Комсомольской правды", радиостанции "Орфей", портала "Ревизор.ру" и других медиа.