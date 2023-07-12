ТАСС рассказал на "Иннопроме", как продвигать бренды территорий

Сотрудники агентства также провели несколько сессий деловой программы выставки

Работа со СМИ - важный инструмент для продвижения бренда территорий и привлечения инвестиций. Об этом рассказал на международной промышленной выставке "Иннопром" руководитель управления специальных проектов ТАСС Алексей Бутенко. Он выступил сегодня на сессии "Повышение инвестиционной привлекательности регионов в условиях нового времени: Инфраструктура, финансирование, кадры и жилье для специалистов".

"Инвестиционная привлекательность как регионов в целом, так и особых экономических зон в частности - важный совместный труд. Мы все заинтересованы в росте этой привлекательности, создании новых возможностей для российского бизнеса и промышленности. В рамках "Иннопрома" мы открыто и честно обсудили текущие задачи этой работы и наиболее эффективные форматы, в которых здесь могут быть полезны ключевые российские СМИ. Мы в ТАСС комплексно подходим к подобным задачам - это всестороннее освещение уникальных преимуществ и эволюции каждого региона", - сказал Бутенко, комментируя участие в сессии.

Сотрудники ТАСС приняли активное участие в деловой программе выставки. Во вторник заместитель генерального директора агентства Андрей Соколов стал модератором панельной дискуссии "Города России 2030. Новые рубежи", которая прошла на стенде Свердловской области. В этот же день директор Уральского РИЦ ТАСС Мария Картуз провела дискуссию "Здоровый город", а ее заместитель Людмила Зызо - сессию "Кадры решают". В среду Мария Картуз выступила модератором круглого стола "Механизмы развития традиционных и поиск новых международных транспортных маршрутов".

ТАСС выступает генеральным информационным агентством выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. На ее площадке работает стенд ТАСС, на котором журналисты агентства проводят интервью с ключевыми участниками мероприятия.