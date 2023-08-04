ТАСС открыл фотовыставку о саммите Россия - Африка

Фотографии рассказывают о знаковых событиях его деловой, культурной и спортивной программ

Выставка фотографий ТАСС, посвященная второму саммиту и экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка, открылась сегодня перед штаб-квартирой агентства в Москве. Снимки фотокорреспондентов рассказывают о ключевых событиях этого масштабного международного мероприятия, которое прошло 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

На выставке можно увидеть фотографии выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании саммита, на торжественном приеме в честь глав делегаций и другие моменты. Снимки ТАСС также рассказывают об интересе африканских гостей к экспозициям и продукции российских компаний, культурным и спортивным событиям. Среди них арт-проект "Как я представляю Нигерию" на Большой Морской улице и гала-матч по футболу между командами России и Африки на стадионе "Петровский".

В экспозицию вошли кадры с медиафорума с участием руководителей информагентств и медиакорпораций из африканских стран, который ТАСС провел в рамках саммита. Зрители увидят фотографии с панельной сессии "Преодоление стереотипов. Роль медиа в формировании позитивного имиджа", а также со стенда агентства, открытого на площадке саммита Россия - Африка. Здесь были подписаны меморандумы о сотрудничестве ТАСС с рядом информационных агентств стран Африканского континента.

ТАСС выступил информационным партнером и официальным фотохост-агентством второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. В фотобанке саммита было опубликовано почти 3 тыс. фотографий, отражающих все многообразие его мероприятий.