4 августа, 17:00
Саммит Россия – Африка

ТАСС открыл фотовыставку о саммите Россия - Африка

Наталия Гарнелис/ ТАСС
© Наталия Гарнелис/ ТАСС

Фотографии рассказывают о знаковых событиях его деловой, культурной и спортивной программ

Выставка фотографий ТАСС, посвященная второму саммиту и экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка, открылась сегодня перед штаб-квартирой агентства в Москве. Снимки фотокорреспондентов рассказывают о ключевых событиях этого масштабного международного мероприятия, которое прошло 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

На выставке можно увидеть фотографии выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании саммита, на торжественном приеме в честь глав делегаций и другие моменты. Снимки ТАСС также рассказывают об интересе африканских гостей к экспозициям и продукции российских компаний, культурным и спортивным событиям. Среди них арт-проект "Как я представляю Нигерию" на Большой Морской улице и гала-матч по футболу между командами России и Африки на стадионе "Петровский".

В экспозицию вошли кадры с медиафорума с участием руководителей информагентств и медиакорпораций из африканских стран, который ТАСС провел в рамках саммита. Зрители увидят фотографии с панельной сессии "Преодоление стереотипов. Роль медиа в формировании позитивного имиджа", а также со стенда агентства, открытого на площадке саммита Россия - Африка. Здесь были подписаны меморандумы о сотрудничестве ТАСС с рядом информационных агентств стран Африканского континента.

ТАСС выступил информационным партнером и официальным фотохост-агентством второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. В фотобанке саммита было опубликовано почти 3 тыс. фотографий, отражающих все многообразие его мероприятий. 

Теги:
Саммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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