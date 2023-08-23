Журналисты ТАСС рассказали о связи поколений в агентстве

Наталья Баринова и Ольга Свистунова стали спикерами дискуссии в рамках проекта "Серебряный город"

Руководитель редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Наталья Баринова и специальный корреспондент отдела "Культура" Ольга Свистунова провели дискуссию "Культурная журналистика ТАСС". Мероприятие, которое прошло в Москве, продолжило серию встреч, организованных издательством "Юнимедиа" в рамках проекта "Серебряный город".

Представители ТАСС рассказали, как выстраивается диалог между поколениями и в чем ценность такого творческого обмена для развития агентства. Во встрече также приняла участие журналист Елена Бернаскони, чья профессиональная биография более полувека была связана с ТАСС.

"Мы не ожидали настолько хорошего отклика от зала. Слушатели делились своим видением работы в агентстве, и то, что мы услышали, было довольно комплиментарным. В глазах сообщества ТАСС – это достоверность, хороший русский язык. Многие отметили, что регулярно читают ленту нашего агентства и не находят ни грамматических, ни стилистических ошибок, что становится редкостью для современных медиа. Упоминали о том, что даже в непростое время нам удается добывать эксклюзивы в области культуры, что отраслевые деятели доверяют ТАСС и стремятся, в первую очередь, делиться новостями именно с нашим агентством", – прокомментировала итоги встречи Наталья Баринова, работающая в агентстве с 1999 года.

Пообщаться с журналистами ТАСС пришли около 130 человек. Слушатели интересовались, какими качествами должны обладать корреспонденты, освещающие культурную тематику, как устроены их будни и какие собственные публикации запомнились героиням встречи больше остальных.

"Уникальное сегодня было общение: на дискуссии, посвященной связи поколений в культурной журналистике, мы сделали акцент именно на том, как это происходит в ТАСС. Я рассказывала о работе в агентстве в тот период, когда тексты еще выдавали на телетайпах, когда не было мобильных телефонов и интернета. Во все времена ТАСС для многих деятелей культуры оставался номером один, потому что мы даем правдивую, точную, хорошо сформулированную информацию, и, главное, полученную из первых уст. Эта марка ТАСС сохраняется и сегодня", – отметила Ольга Свистунова, которая на протяжении 45 лет освещает в агентстве культурную тематику.

Говоря о связи поколений в культурной журналистике, Наталья Баринова и Ольга Свистунова отметили, что главным условием здесь выступают порядочность и верность ТАСС.

"Очень хотелось бы, чтобы те люди, которым мы, по мере возможностей, передаем свой опыт и свои знания, дольше оставались в агентстве, чтобы, научившись, они были также преданы ТАСС, как и мы", – добавила Баринова.

Проект "Серебряный город" запущен летом 2023 года и ориентирован прежде всего на зрелую аудиторию. Он создан с целью обсуждения значимости преемственности и выстраивания открытого диалога между представителями разных поколений.