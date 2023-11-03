Фотовыставка о достижениях России представлена перед зданием ТАСС

Экспозиция приурочена к открытию международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ

Фотовыставка ТАСС "Страна достижений" открылась сегодня перед штаб-квартирой агентства на Тверском бульваре. Экспозиция рассказывает об экономическом, научном, технологическом и культурном потенциале России и приурочена к открытию международной выставки-форума "Россия", которая пройдет на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

Работы фотокорреспондентов ТАСС запечатлели передовые разработки в атомной и ветряной энергетике, освоении космоса, исследовании океанских глубин, строительстве, авиации и других сферах.

Фотовыставку открывает снимок Русского моста - самого большого вантового моста в мире. Он был построен во Владивостоке через пролив Босфор Восточный к саммиту АТЭС в 2012 году.

Знакомство с достижениями России продолжают фотографии первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" и лучших в мировой авиации пассажирских самолетов - отечественных среднемагистральных МС-21-310 и МС-21-300.

Тему космоса раскрывают кадры запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с первым гражданским радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" и съемочной группы фильма "Вызов" - единственной картины в мире, снятой на орбите.

На выставке также можно увидеть фотографии Кольской ветроэлектростанции - самого мощного в мире ветропарка за полярным кругом, глубоководного аппарата "Витязь-Д", достигшего дна Марианской впадины, и кадр уборки пшеницы в Волгоградской области, символизирующий первенство России по сбору зерновых культур.

Значительная часть экспозиции посвящена спортивным достижениям России. Она напоминает о торжественной церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, о рекорде команды ОКР как по общему числу медалей, так и по количеству золотых наград на Олимпиаде в Пекине 2022 года, а также о недосягаемых достижениях отечественных школ художественной гимнастики и фигурного катания.

Фотовыставку "Страна достижений" можно будет увидеть до 23 ноября.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".