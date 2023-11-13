13 ноября, 07:41

Редакторы ТАСС выступили с лекцией на ARTLIFE FEST

Редактор инфографики Софья Шандыбина и старший редактор отдела специальных проектов редакции сайта tass.ru Анастасия Околита. Сергей Морозов/ ТАСС
Редактор инфографики Софья Шандыбина и старший редактор отдела специальных проектов редакции сайта tass.ru Анастасия Околита
© Сергей Морозов/ ТАСС

Лекция "5 видов искусства в мультимедиа на примере инфографики и спецпроектов ТАСС" вызвала живой интерес аудитории

Старший редактор отдела специальных проектов редакции сайта tass.ru Анастасия Околита и редактор инфографики Софья Шандыбина в субботу, 11 ноября, выступили на VI Международном интерактивном фестивале современного искусства ARTLIFE FEST 2023 с лекцией "5 видов искусства в мультимедиа на примере инфографики и спецпроектов ТАСС".

В рамках лектория фестиваля в ЦВЗ "Манеж" аудитории были представлены фрагменты из отмеченных наградами спецпроектов агентства: "Смена перспективы" о женщинах-режиссерах, "Человек-оркестр", посвященный жизни и творчеству Сергея Рахманинова, "Круги Данте", "Шаболовка в авангарде". Тему живописи редакторы ТАСС раскрыли на примере инфографики. Это вызвало живой интерес у слушателей.

"На ARTLIFE FEST мы говорили о том, как можно представить искусство в мультимедиа. Смысл наших спецпроектов в том, чтобы максимально интересно, наглядно, доходчиво, по-новому подать достаточно сложную для восприятия информацию. Рассказать о том, что имеет непреходящую, не сиюминутную ценность. Помочь человеку глубоко погрузиться в это. Все слышали, например, о Данте или о Рахманинове, но мало кто хорошо знаком с их творчеством. И ТАСС в своих спецпроектах занимается, по сути, просветительством. По-моему, это очень важно для будущего", - отметила Околита.

ARTLIFE FEST 2023, концепция которого - "Касание души", проходит с 11 по 17 ноября 2023 года в Москве. На фестивале представлено более 200 картин от 43 художников из 16 стран. Среди них Россия, Италия, Франция, Словакия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Аргентина, Китай. Программу фестиваля дополняют лекции известных специалистов в области искусства, психологии, медиа, пиара, а также встречи с художниками, благотворительные мастер-классы и квесты.

Мероприятие традиционно проходит при поддержке Департамента культуры Москвы и является одним из самых посещаемых событий современного искусства в России: ежегодно за неделю гостями фестиваля становятся до 50 тыс. человек.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля. 

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