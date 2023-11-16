16 ноября, 09:55

ТАСС открывает серию деловых и образовательных мероприятий на выставке-форуме "Россия"

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Сотрудники агентства станут активными участниками событийной программы экспозиции

Представители информационного агентства России ТАСС во время работы Международной выставки-форума "Россия" будут участвовать в ее деловой программе, а также проводить мастер-классы и читать лекции по различным направлениям работы современных медиа. Серию мероприятий в пятницу, 17 ноября, откроют первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков и руководитель редакции "Наука" Андрей Резниченко.

17 ноября на выставке-форуме "Россия" пройдет День Омской области. Для экспозиции ТАСС в партнерстве с регионом создал спецпроект "Омск, ты просто космос!". Его представит первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков (павильон №75, начало открытия Дня Омской области на выставке-форуме "Россия" - 11:00).

Спецпроект ТАСС стал одним из наиболее полных гидов по Омской области. В нем представлено 23 объекта, что позволяет показать территорию со всех сторон. Он знакомит аудиторию с природными, историческими и культурными достопримечательностями, спортивными объектами, промышленным и научным потенциалом региона, а также местами, которыми гордятся омичи. Зрители узнают, что Омск, выросший из небольшой крепости, за 300 лет своей биографии превратился в крупный научный и культурный центр Сибири - край тружеников и мечтателей. Благодаря оригинальной идее - путешествию на ракетоносителе "Ангара-А5", 3D-моделированию и игровым механикам - познакомиться с красотами и достижениями Омской области смогут не только гости ВДНХ, но и читатели ТАСС.

В этот же день руководитель редакции "Наука" Андрей Резниченко проведет мастер-класс по научной журналистике "Правда и ложь о науке в СМИ" (павильон 5-6, "Мир цифры", лекторий Wink, 13:00 - 14:00). Он рассмотрит случаи, когда СМИ распространяют недостоверную или искаженную информацию о науке, расскажет о сенсационной журналистике, которая зачастую противоречит научной точности, а также покажет, когда СМИ могут служить полезным инструментом для образования и распространения знаний.

Мультимедийная зона ТАСС в павильоне 5-6 на площадке "Мир цифры" представляет собой уменьшенную копию штаб-квартиры агентства в Москве на Тверском бульваре, 2. Бегущая строка, один из узнаваемых элементов здания ТАСС, показывает новости, в том числе с выставки-форума "Россия". В 15 тематических окнах-экранах в режиме реального времени транслируются актуальные видео с сайта tass.ru, спецпроекты агентства, подборки фотографий ТАСС по разным темам.

В павильоне Координационного центра правительства РФ работает новостная студия, где журналисты ТАСС берут интервью у ключевых спикеров форума. Все фото- и видеоматериалы из студии, организованной ТАСС, АНО "Национальные приоритеты" и порталом "Объясняем.рф", доступны в специально созданном медиабанке и открыты для использования другими СМИ.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Международной выставки-форума "Россия". 

© Информационное агентство ТАСС
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