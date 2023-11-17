ТАСС расскажет о фотоискусстве, верификации данных и достижениях в атомной сфере

Посетители выставки-форума "Россия" смогут принять участие в лекциях, мастер-классах и дискуссиях, которые проведут руководители различных подразделений ТАСС

Руководители различных творческих подразделений информационного агентства России ТАСС проведут лекции и мастер-классы, а также выступят модераторами дискуссий на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве.

20 ноября руководитель редакции "Наука" Андрей Резниченко проведет презентацию спецпроекта "Фантастическая реальность или реальная фантастика?", созданного ТАСС совместно с компанией "АЭМ-технологии" машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" (павильон №19 "Атом", начало в 15:00).

Спецпроект рассказывает о том, какие идеи фантастов стали реальностью благодаря работе российских атомщиков, а какие могут воплотиться в жизнь уже завтра. Презентация пройдет в формате открытого диалога о будущем и новых фантастических прогнозах. Собеседником Резниченко станет футуролог, эксперт по инновациям, основатель венчурного фонда Евгений Кузнецов. Эксперты обсудят наиболее актуальные направления инновационного развития, в числе которых новая энергетика, искусственный интеллект, большие данные, роботизация процессов. После завершения презентации участники смогут ознакомиться с уникальной экспозицией павильона "Атом" в ходе эксклюзивной экскурсии.

21 ноября руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян проведет мастер-класс (павильон №5-6, "Мир цифры", лекторий Wink, начало в 18:00). Он расскажет об истории фотоискусства и съемочных процессах, о выборе различных жанровых решений для получения наилучших фотографий и поделится секретами съемки на фотокамеру и смартфон.

23 ноября заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов выступит модератором дискуссии "Инвестиция в человека - инвестиция в будущее, партнерство государства, бизнеса и общества" (павильон №75, Малый зал 2). В числе вопросов, которые обсудят ее участники, – какой экономический эффект дают инвестиции в человека, как инновационные модели развития социальной сферы позволяют обеспечить новое качество жизни граждан, как регионы измеряют социальный эффект от работы некоммерческого сектора экономики и гражданского общества, какие эффективные практики для достижения высокого качества жизни могут быть транслированы между регионами.

В этот же день, 23 ноября, советник генерального директора ТАСС Сергей Яковлев прочтет лекцию на тему "Fake News: как проверять и верифицировать информацию" (павильон №5-6, "Мир цифры", лекторий Wink, начало в 14:30). Он поделится экспертизой ТАСС и расскажет о накопленном агентством опыте в сфере фактчекинга.

Мультимедийная зона ТАСС в павильоне №5-6 на площадке "Мир цифры" представляет собой уменьшенную копию штаб-квартиры агентства в Москве на Тверском бульваре, 2. Бегущая строка, один из узнаваемых элементов здания ТАСС, показывает новости, в том числе с выставки-форума "Россия". В 15 тематических окнах-экранах в режиме реального времени транслируются актуальные видео с сайта tass.ru, спецпроекты агентства, подборки фотографий ТАСС по разным темам.

В павильоне Координационного центра правительства РФ работает новостная студия, где журналисты ТАСС берут интервью у ключевых спикеров форума. Все фото- и видеоматериалы из студии, организованной ТАСС, АНО "Национальные приоритеты" и порталом "Объясняем.рф", доступны в специально созданном медиабанке и открыты для использования другими СМИ.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Международной выставки-форума "Россия".