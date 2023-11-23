23 ноября, 07:05

ТАСС стал информационным партнером московской школы № 1501

Первый заместитель главного редактора – руководитель редакции международной информации ТАСС Марат Абулхатин и заместитель директора по воспитанию, социализации и дополнительному образованию школы № 1501 Татьяна Словак. Владимир Гердо/ ТАСС
Первый заместитель главного редактора – руководитель редакции международной информации ТАСС Марат Абулхатин и заместитель директора по воспитанию, социализации и дополнительному образованию школы № 1501 Татьяна Словак
© Владимир Гердо/ ТАСС

Агентство также передало школе подарочный сертификат, средства которого будут направлены на образовательные цели

Меморандум об информационном партнерстве подписали ТАСС и московская школа № 1501. Стороны будут сотрудничать по проекту предпрофессионального образования Департамента образования и науки Москвы по направлению "Медиакласс в московской школе".

Школьники смогут посещать ТАСС и знакомиться с деятельностью современных медиа и работой редакций, учиться созданию качественного мультимедийного контента. С ними будут встречаться руководители различных творческих подразделений агентства и известные журналисты. Все это поможет ученикам в выборе будущей профессии в сфере медиаиндустрии.

Агентство также передало школе подарочный сертификат на 100 тыс. рублей - эти средства ТАСС получил за победу в международном конкурсе корпоративной автоматизации "1С: Проект года" в номинации "Лучший проект в отрасли / Медиа, СМИ, рекламные агентства". Сертификат в торжественной обстановке вручил первый заместитель главного редактора - руководитель редакции международной информации ТАСС Марат Абулхатин. Средства сертификата школа направит на образовательные цели.

В ходе общения с учащимися медиаклассов Абулхатин рассказал о специфике профессии журналиста-международника и качествах, которыми он должен обладать, о своих зарубежных командировках и годах работы корреспондентом ТАСС в Китае, самых ярких событиях творческой биографии и многом другом.  

"Важно, чтобы ребята еще в школе как можно больше узнали о специфике работы ТАСС, где, возможно, им предстоит работать. Сохранению традиций отечественной новостной журналистики, преемственности поколений в агентстве всегда уделялось самое серьезное внимание. Современный журналист должен быть универсалом - быть эрудированным и прекрасно ориентироваться в новостном потоке, одинаково хорошо уметь оперативно написать и снять новость, знать специфику работы современных медиа, владеть всеми средствами передачи информации и обладать множеством других профессиональных навыков. Мы заинтересованы в талантливой молодежи и внимательно относимся к подготовке кадров", - рассказал Абулхатин по итогам посещения школы.

ТАСС и школа № 1501 сотрудничают уже несколько лет. Ежегодно для учеников проводятся экскурсии по агентству и встречи с руководителями различных подразделений. 

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