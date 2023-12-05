ТАСС стал лауреатом премии Eventiada Awards 2023

Проект агентства "Зеленая миссия атомных технологий" победил сразу в двух номинациях

Проект ТАСС вошел в число победителей международной премии в сфере коммуникаций Eventiada Awards 2023. Церемония награждения состоялась сегодня в Москве.​​​

В номинациях "ESG: Лучший digital/social media - проект" и "Лучший социальный проект" победил проект ТАСС "Зеленая миссия атомных технологий". Созданный в партнерстве с Росатомом, он рассказывает о том, как современные технологии помогают в решении экологических задач. Команда проекта показывает, почему атомные станции сегодня - это локомотив развития зеленой энергетики в мире.

"Мы создавали спецпроект для того, чтобы рассказать российской аудитории об экологичности, эффективности и безопасности ядерных технологий. Факт того, что мы получили столь высокую международную награду, говорит о важности нашей работы. И это награда не столько для всего нашего авторского коллектива, сколько для ТАСС, по праву ведущего информационного агентства страны, задающего стандарты качества всей медиаотрасли", - сказал, комментируя награду, автор спецпроекта, руководитель редакции "Наука" ТАСС Андрей Резниченко.

В шорт-лист премии вошли также проекты агентства "Арктика. Под защитой Большой Медведицы" и "Жить по-своему. Чему можно научиться у коренных народов".

Это не первая победа ТАСС в премии. В 2021 году в число ее лауреатов вошел организованный агентством фотоконкурс News Photo Awards. Overcoming COVID, а в 2020 году - фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств".

Международная премия Eventiada Awards проводится с 2011 года и оценивает качество, эффективность, креативность и инновационность коммуникационных кампаний. Среди участников крупнейшие международные и национальные корпорации, глобальные и региональные общественные организации, государственные органы, ведущие коммуникационные агентства и креативная молодежь. Организатор премии - коммуникационная группа "Орта". ТАСС ­ выступает информационным партнером.