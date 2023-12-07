Встречу с Николаем Валуевым организует ТАСС на выставке-форуме "Россия"

Агентство также проведет презентацию проекта для детей и подростков "Ньюм и ТД" и расскажет о том, как повысить доходы СМИ

Серию образовательных мероприятий и встреч проведут представители ТАСС в декабре на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

8 декабря руководитель управления специальных проектов ТАСС Алексей Бутенко выступит с лекцией "Как зарабатывать СМИ: новые вызовы и рабочие решения".

Слушатели узнают о том, как брендам работать со СМИ, а СМИ – с брендами, где уместна классическая реклама, а где – ее новые формы и каковы они, чем различаются разные типы коммуникаций, почему так важны личные бренды, при чем тут Telegram и что нужно знать специалисту. Мероприятие пройдет в лектории Wink с 14:30 до 16:00 (павильон 5-6 "Мир цифры").

9 декабря с 17:00 до 19:00 в лектории Wink (павильон 5-6 "Мир цифры") шеф-редактор редакции "ТАСС Дети" Алиса Протас проведет для детей и подростков мастер-класс и разыграет призы. Участникам встречи она расскажет о работе информационно-образовательного проекта "Ньюм и ТД" и представит на большом экране серию познавательных роликов - "ньюмов", которые создает редакция. Завершит встречу увлекательная викторина, на которой будут разыграны подарки от агентства.

19 декабря советник руководства ТАСС Дарья Черняховская проведет для детей и подростков встречу с депутатом Госдумы, бывшим чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым. Ребята смогут лично или в онлайн-формате через аккаунты проекта "Ньюм и ТД" во "ВКонтакте" и Telegram задать спикеру вопросы. В ходе встречи они узнают, в чем секрет успеха и как его добиться, какими в детстве были те, на кого мы сейчас смотрим в кино и на сцене театров, в соцсетях и на спортивной арене, как они справлялись со школьными проблемами. Встреча пройдет в лектории Wink (павильон 5-6 "Мир цифры") с 16:00 до 17:30.

Кроме этого, с 9 декабря на стенде ТАСС (павильон 5-6 "Мир цифры"), который представляет собой уменьшенную копию штаб-квартиры агентства, начнет работать фотозона. Там посетители выставки-форума "Россия" смогут сделать памятные фотографии.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Международной выставки-форума "Россия".