Перед зданием ТАСС открылась фотовыставка к Всемирному фестивалю молодежи

Снимки фотокорреспондентов агентства разных лет рассказывают, как проходили международные слеты, объединяющие молодых людей со всего мира

Выставка фотографий ТАСС "Всемирный фестиваль молодежи: начнем будущее вместе" открылась сегодня перед штаб-квартирой агентства на Тверском бульваре. На снимках запечатлена история проведения фестивалей молодежи и студентов в Москве и в Сочи в 1957, 1985 и 2017 годах. В марте наша страна примет масштабный форум на федеральной территории Сириус - на одной площадке соберутся молодые люди со всей планеты, готовые объединиться для создания общего будущего.

Открывает экспозицию фотография, на которой изображена девушка в костюме Катюши - талисмана XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года - с голубем в руках. Став олицетворением мира и дружбы, этот образ отражает главный принцип молодежного сотрудничества во все времена - стремление к пониманию друг друга с опорой на общечеловеческие ценности.

В объективы репортеров агентства в разные годы попали красочные парады-карнавалы студенчества, торжественные церемонии открытия и закрытия фестивалей, встречи представителей иностранных делегаций и другие сюжеты. В числе представленных на выставке архивных кадров - фотографии с сеанса одновременной игры с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым, хоровода с гостями фестиваля возле здания ТАСС в Москве, выступления вьетнамского танцевального коллектива. Отдельная часть экспозиции посвящена предыдущему фестивалю молодежи, проходившему в России. На этих фотографиях зрители увидят встречу президента РФ Владимира Путина с участниками форума 2017 года в Сочи, фрагменты шоу "Россия" и портреты молодых людей, сделанные во время фестиваля.

Авторы снимков - фотожурналисты ТАСС Эммануил Евзерихин, Лев Портер, Александр Чумичев, Сергей Преображенский, Валентин Соболев, Альберт Пушкарев, Сергей Бобылев, Егор Алеев и другие. Также в экспозицию вошли фотографии, предоставленные пресс-службами президента РФ и Всемирного фестиваля молодежи.