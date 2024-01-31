ТАСС вошел в топ-10 лучших работодателей России

Агентство также заняло четвертое место среди самых востребованных в отрасли медиа в ежегодном рейтинге HeadHunter

Агентство ТАСС вошло в топ-10 самых привлекательных работодателей 2023 года среди крупных компаний по версии рекрутинговой компании HeadHunter. Ежегодный рейтинг опубликован на платформе hh.ru.

Список составлен с учетом мнения сотрудников и соискателей. ТАСС занял десятую строчку в категории "Крупные компании" с численностью персонала от 1 тыс. до 5 тыс. человек. Всего в этом разделе рейтинга представлены 355 финалистов. Первое место у IТ-компании "2ГИС", второе и третье - у издательства "Эксмо" и банка "Точка" соответственно.

HeadHunter также составил субрейтинги работодателей по критериям оценки. ТАСС вошел в топ-50 самых популярных у соискателей компаний, заняв в нем 31-ю строчку. При этом в отрасли медиа по результатам опроса соискателей агентство попало в пятерку самых востребованных - у ТАСС четвертая позиция.

"Мне радостно осознавать, что бренд и репутация ТАСС, высокий уровень профессионализма наших коллег стабильно получают высокую оценку со стороны наших сотрудников, внешних соискателей и профессионального сообщества. В предстоящем году мы продолжим расширять наши программы обучения и развития сотрудников, развивать стажерские программы, создавая условия для карьерного и профессионального роста. Все это позволит нам не только удержать существующую позицию на рынке, но и продолжать развиваться в этом направлении", - отметила заместитель руководителя кадрового и учебного департамента агентства Ольга Бондаренко.

По итогам 2021 года ТАСС тоже был включен в топ-10 лучших работодателей страны среди крупных компаний, тогда агентство заняло девятое место.

Позицию в рейтинге определяет итоговый балл, который складывается из трех независимых оценок. Сначала проводится анкетирование среди кадровых специалистов, которое позволяют проанализировать эффективность HR-функции работодателя. Мнение данной категории респондентов составляет 20% от общей оценки. Еще 40% - это отзывы самих сотрудников о своей организации. Оставшиеся 40% - это оценка соискателей, которые выбирают три самые привлекательные компании в рамках финального этапа исследования.