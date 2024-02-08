ТАСС открыл цикл февральских лекций на выставке-форуме "Россия"

Первая серия встреч прошла 6 и 7 февраля

Журналисты ТАСС провели первую серию февральских лекций на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. Они рассказали о специфике экстремальной журналистики, перспективах работы в сфере IT и выступили с лекцией на тему буллинга в школах.

Открыла серию мероприятий с участием ТАСС специальный корреспондент редакции "Наука" Вера Костамо. Ее лекция, ставшая частью просветительского проекта "Встреча поколений", собрала в минувший вторник порядка 200 столичных школьников. Журналист рассказала им о своем опыте работы в Арктике. В высоких широтах Костамо трудится уже 16 лет и знает многое об особенностях этого региона, его жителях и научных экспедициях, в которых сама принимает активное участие. Только за последние три года спецкор вместе с Русским географическим обществом посетила пять самых труднодоступных мест страны, включая Камчатку, Курилы, Северную и Новую Земли и Землю Франца-Иосифа, а еще прошла по Северному морскому пути на ледоколе "Михаил Сомов". Каждая поездка - это новые факты, уникальные места и интересные герои, о которых журналист рассказывает читателям в своих материалах. А делиться историями вживую с юной аудиторией - особый опыт и ответственность, отметила она по итогам участия в выставке "Россия".

"Для меня большая честь - выступить на главной площадке страны - на ВДНХ. Впервые я рассказывала об Арктике, экспедициях, природе и науке не взрослой аудитории, а детям. Это большая ответственность, потому что очень скоро эти ребята будут выбирать профессию. Надеюсь, что кто-нибудь из сегодняшних слушателей предпочтет труднодоступные территории России. Романтику и честность высоких широт", - сказала Костамо.

Также агентство на форуме 6 февраля представил руководитель управления специальных проектов ТАСС Алексей Бутенко, выступивший в рамках отраслевого дня "Цифровая экономика". Его лекция была посвящена вопросу трудоустройства соискателей с гуманитарным образованием. Руководствуясь личным опытом и знаниями, Бутенко рассказал, как в современных реалиях можно найти подходящую работу. Также он поговорил с аудиторией о возможностях в креативной и диджитал-сферах, блогинге, промпт-инжиниринге и о других популярных направлениях и инструментах в медиа, которые помогут начинающему специалисту заявить о себе.

"Когда полный зал - это всегда приятно. В этот раз полный зал собрался еще до начала лекции - и ни один человек не ушел до самого конца. Потому что тема была важной для всех возрастов: если вокруг только и разговоров, что о цифровой экономике, и повсеместно поощряют айтишников, то что делать людям, которые не умеют, не обучены писать код? Но на самом деле перспективы у гуманитариев огромны - и во многом даже не вопреки искусственному интеллекту, а благодаря ему. Об этом и поговорили", - прокомментировал свое выступление Бутенко.

7 февраля в качестве спикера на выставке-форуме выступила шеф-редактор редакции "ТАСС Дети" Алиса Протас. В рамках тематического дня "Социальная политика в интересах детства" она пообщалась с гостями на одну из самых злободневных тем современности - о буллинге - и рассказала, как правильно действовать в таких ситуациях всем участникам конфликта. Дополнил тему показ образовательных роликов, созданных редакцией "Ньюм и ТД".

"Дискуссия прошла активно, зрители принимали участие, делились своим опытом и отвечали на наши вопросы. Самым главным в этой встрече было то, что никто эту проблему не игнорирует. Некоторые зрители пришли специально, потому что либо сталкивались ранее с буллингом, либо были его свидетелями. Поэтому для нас очень важно было проговорить, что в буллинге три участника конфликта: это не только жертвы и агрессор, но и наблюдатели", - подвела итоги Протас.

Она отметила, что зрители остались довольны. "Мы дали практические рекомендации, как действовать, если ты свидетель травли или если ты находишься в ситуации травли как жертва. Поэтому социальная повестка была полностью озвучена", - добавила журналист ТАСС.