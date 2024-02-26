Фотовыставка ТАСС "Своих не бросаем" открылась в галерее "Ха-Ра-Шо!" в Евпатории

В экспозиции представлено около 60 репортажных снимков фотожурналистов ТАСС, сделанных ими в зоне проведения специальной военной операции

Выставка фотографий "Своих не бросаем", авторами которых стали фотокорреспонденты информационного агентства России ТАСС, открылась в субботу в Крымском государственном театре юного зрителя в галерее актуального искусства "Ха-Ра-Шо!" в Евпатории. Экспозиция приурочена ко Дню защитника Отечества и 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

"Наш театр уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, формированию семейных ценностей, любви к Отечеству. И выставка станет еще одним шагом на этом пути. Ее цель - через фотографии рассказать о подвигах наших воинов и целях СВО. Сегодня именно военные корреспонденты ведут фото- и видеолетопись специальной военной операции", - отметила директор театра Нина Пермякова.

Инициатором экспозиции выступил куратор галереи Андрей Пермяков. "Однажды я привозил крупную тассовскую выставку "Наш Крым", посвященную 110-летию агентства. Она была у нас в октябре 2014 года. И вот спустя 10 лет мы снова решили обратиться в самое крупное информационное агентство, и как результат - выставка в Евпатории. Сегодня наши парни сражаются и делают все, чтобы мы могли жить спокойно, жить в мире, где не будет места нацисткой идеологии. Мы очень благодарны нашим бесстрашным воинам, этим отважным людям - настоящим патриотам. Поскольку мы люди творческие, то, помимо отправки регулярных посылок на фронт, мы приглашаем участников СВО, находящихся на излечении в нашем городе, ребят-срочников, детей военнослужащих на наши спектакли и выставки. Новый фотопроект называется "Своих не бросаем", и это наша поддержка и благодарность отважным русским воинам. Хочется, чтобы они знали, что мы поддерживаем и ждем их живыми и здоровыми", - сказал он.

В экспозиции представлено около 60 репортажных снимков фотожурналистов ТАСС, сделанных ими в зоне проведения специальной военной операции в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Керчи и Севастополе. Героями их работ стали военные, медики и мирные жители, проживающие на исторических территориях России.

В числе авторов представленных работ фотокорреспонденты агентства Александр Полегенько, Дмитрий Ягодкин, Александр Река, Алексей Коновалов, Сергей Фадеичев, Владимир Гердо, Сергей Бобылев, Михаил Терещенко.

Посетить выставку "Своих не бросаем" можно до 5 марта. Вход свободный.