В Нью-Йорке пройдет XX Всемирный конгресс русской прессы

В работе конгресса примут участие издатели и главные редакторы, представляющие около 400 русскоязычных зарубежных медиа из 51 страны мира.

На форуме будут обсуждаться и профессиональные вопросы деятельности СМИ, и значение русской прессы в жизни диаспор, сохранении их культурной многонациональной общности и языковой идентичности. Отдельное внимание участники конгресса уделят проблеме "фейковых" новостей, ставшей особенно актуальной в последнее время.

Кроме того, в повестке дня и традиционные темы: освещение событий в России и за рубежом; реализация права соотечественников за границей на доступ к информации и общению на русском языке; расширение образовательных, культурных, информационных, творческих и профессиональных обменов.

На конгрессе будет представлена историко-документальная выставка "Россия, которую мы сохранили…" о массовой печати Русского зарубежья в США. Экспозиция состоит из газет, журналов, альманахов и книг на русском языке, в разное время выпущенных в Америке. В частности, можно будет увидеть издание "Вестник Аляски" – первую русскоязычную газету США, которая появилась 150 лет назад в Сан-Франциско. Или газету "Новое русское слово", чей первый номер вышел в Нью-Йорке в 1910 году (под названием "Русское Слово"). Это издание просуществовало без малого сто лет, став старейшей в мире непрерывно издававшейся газетой на русском языке.

Особое место на выставке занимают литературные альманахи "Опыты", "Русский журнал", "Родные дали" и многие другие. Они были очень популярны среди русскоязычного населения Америки. Например, издание "Новый журнал" из Нью-Йорка, которое выходит до сих пор, первым познакомило читателей с "Колымскими рассказами" Варлама Шаламова, многими произведениями Бунина, Солженицына, Бродского и Набокова. Выставка организована совместно с Российской государственной библиотекой (Москва) и Российской национальной библиотекой (Санкт-Петербург).

Вторая выставка "ВАРП – ХХ" с помощью фотографий ТАСС расскажет о самых ярких моментах из двадцатилетней истории Всемирного конгресса русской прессы.

Напомним, сегодня Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП) – единственное всемирное объединение печатных и электронных СМИ, издающихся за рубежом на русском языке. Она была создана на Первом Всемирном конгрессе русской прессы в 1999 году по инициативе ТАСС и ряда старейших и авторитетных СМИ зарубежья.

Всемирный конгресс русской прессы стал весомой поддержкой русского языка и культуры за рубежом. Конгрессы ВАРП позволяют выявить проблемы и перспективы развития за рубежом русской прессы, определить ее место и роль в диалоге культур в современном мире.

В форумах ВАРП традиционно принимают участие видные государственные, общественные и политические деятели России, стран СНГ и зарубежных государств, главные редакторы, издатели и ведущие журналисты русского зарубежья, а также руководители общенациональных российских СМИ.

Всемирные конгрессы русской прессы проводятся поочередно в одной из стран, представленных в ВАРП.