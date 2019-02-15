ТАСС получил награду Минздрава за освещение событий в российском здравоохранении

Министерство здравоохранения России признало ТАСС "лучшим информационным агентством по освещению государственно-частного взаимодействия в здравоохранении". Награду вручила глава ведомства Вероника Скворцова на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса, которая прошла в Сочи в рамках форума "Здоровое общество. На пути к цели: 80+".

Диплом победителей получали представители ТАСС – заместитель генерального директора агентства Андрей Соколова и старший корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации Инна Финочка, курирующая тему здравоохранения.

"Я хочу отдельно поздравить команду ТАСС и сказать о том, что иногда нам кажется, что мы вообще одна команда, потому что какие бы ни случались чрезвычайные ситуации, какие бы ни случались международные события, очень сложные иногда, команда ТАСС всегда с Минздравом и с нашим российским здравоохранением", – сказала Скворцова.

Министр уточнила, что от характера подачи материала средствами массовой информации зависит эмоциональное состояние российских граждан. "Вот работа такая, которая снижает стресс, убирает тревожность и создает оптимистичный взгляд на жизнь и понимание, что есть процессы позитивные и их надо просто открыто воспринимать, а не препятствовать им, – вот это то, что задаете населению вы, огромное вам спасибо", – пояснила Скворцова.

По словам заместителя генерального директора ТАСС Андрея Соколова, "мы приложим все усилия для того, чтобы все граждане нашей страны были осведомлены о новых возможностях и новых достижениях в здравоохранении Российской Федерации", – отметил он.

Форум "Здоровое общество. На пути к цели: 80+" прошёл 13 февраля в Сочи впервые в рамках Российского инвестиционного форума. Планируется, что он станет профильной ежегодной площадкой, где обсуждаются меры, направленные на увеличение продолжительности жизни россиян.