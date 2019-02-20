ТАСС взял награды в пяти номинациях премии Digital Communications Awards – 2019

Церемония вручения наград премии Digital Communication Awards – 2019 прошла 19 февраля в Москве. Ее лауреатами стали сразу шесть проектов ТАСС.

Спецпроект "Италия". История одного падения" победил в номинации "Иллюстрации/инфографика", портал "Чемпионат мира по футболу 2018" – в категории "Веб-сайт", материал "10 изобретений для космоса, изменивших жизнь на Земле" – "Нативная реклама/Информационная реклама", а "Холодные игры: арктический тест" – "Интерактивный контент". Также дипломами были отмечены еще три работы агентства: "Выборы президента России" (номинация "Микросайт"), "Холодные игры: арктический тест ("Веб-сайт") и "Анализируй Эдо" ("Иллюстрации/инфографика").

"Если награда для "Италии" – это уже почти привычно, это проект, которым мы гордимся и который профессиональное сообщество по достоинству оценило, то высокая оценка для нашего портала о ЧМ-2018 – первая. Это была большая и сложная работа многих подразделений, и она действительно удалась, чему мы очень рады. Проект получился своеобразной летописью важнейшего для России и всего мира спортивного события", – считает заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова.

Спецпроект "Италия". История одного падения" рассказывает об арктической экспедиции на дирижабле "Италия", а также о спасательной операции, ключевую роль в которой сыграл советский ледокол "Красин". В лонгриде использовано несколько видов инфографики: 3D-модель дирижабля в разрезе, анимированная 3D-модель момента его крушения, а также две интерактивные карты, одна из которых является масштабной реконструкцией маршрутов всех основных участников поисковой операции и ее ключевых событий.

Портал "Чемпионат мира по футболу 2018" был создан агентством в рамках информационной поддержки мундиаля, который прошел в России минувшим летом. На сайте реализован механизм мультимедийной новостной ленты, текстовых трансляций, турнирных таблиц, созданы промостраницы всех команд-участниц, стадионов и истории чемпионата.

Материал "10 изобретений для космоса, изменивших жизнь на Земле", реализованный ТАСС совместно с "Инвитро", 3D Bioprinting Solutions и "Роскосмосом", посвящен научным экспериментам на орбите. Он был приурочен к запуску ракеты с российским биопринтером Organaut на борту для проведения первого в мире эксперимента по печати микроорганов в невесомости.

"Высокотехнологичные продукты требуют особого подхода в части подачи контента. Чтобы популяризировать и масштабировать идеи наших клиентов, мы привлекаем для реализации нативных проектов специалистов очень высокого уровня. Результат – интересный микс текста и актуальных дизайна и механики", – прокомментировала награду коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова.

Еще один проект – "Холодные игры: арктический тест" – создан ТАСС совместно с ПАО "Газпром нефть" в форме занимательного теста. За счет множества вовлекающих игровых механик, анимированных иллюстраций и ироничных текстов с отсылками к ярким образам из массовой культуры он сразу же привлек внимание посетителей сайта tass.ru.

"Наша команда давно хотела сделать уникальный проект, в котором совмещались бы интеллектуально-познавательная составляющая с игровой механикой. К нашей радости, идею поддержали партнеры из ПАО "Газпром нефть". Аудитория сайта ТАСС с энтузиазмом восприняла эту нестандартную для агентства механику, и мы перевыполнили KPI по проекту. Говорю спасибо команде департамента продаж за отличное исполнение!", – рассказала Ланюгова.

Премия Digital Communications AWARDS проводится в России с 2013 года и посвящена значимым достижениям в области digital-коммуникаций, продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов. Организаторами премии являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и Издательский Дом "МедиаБизнес", при поддержке журнала "Новости СМИ".