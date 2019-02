ТАСС с начала года завоевал 13 наград на российских и международных конкурсах

Информационное агентство ТАСС с начала 2019 года завоевало 13 престижных российских и международных наград. Медалями различных проб и памятными дипломами жюри конкурсов отметило несколько специальных проектов.

Так, на прошедшей 19 февраля в Москве премии Digital Communication Awards – 2019 награды получили сразу шесть спецпроектов. Рассказывающий об арктической экспедиции на дирижабле "Италия" проект "Италия". История одного падения" стал победителем в номинации "Иллюстрации/инфографика", портал "Чемпионат мира по футболу 2018" – в категории "Веб-сайт". В номинации "Нативная реклама/Информационная реклама" лучшим признали материал "10 изобретений для космоса, изменивших жизнь на Земле", а в номинации Интерактивный контент" - "Холодные игры: арктический тест". Кроме того, жюри отметило дипломами еще три работы агентства: "Выборы президента России" (номинация "Микросайт"), "Холодные игры: арктический тест ("Веб-сайт") и "Анализируй Эдо" ("Иллюстрации/инфографика").

"Если награда для "Италии" – это уже почти привычно, это проект, которым мы гордимся и который профессиональное сообщество по достоинству оценило, то высокая оценка для нашего портала о ЧМ-2018 – первая. Это была большая и сложная работа многих подразделений, и она действительно удалась, чему мы очень рады. Проект получился своеобразной летописью важнейшего для России и всего мира спортивного события", – сказала заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова.

Спецпроект "Италия". История одного падения" занял первое место в номинации "Лучший одностраничный сайт/лэндинг" на конкурсе "Золотой сайт и Золотое приложение", а также получил серебряную (в основной номинации News Features or Planned Coverage) и бронзовую (за уникальные интерактивные карты) медали международного конкурса SND Best of digital. Конкурс проводится Ассоциацией новостных дизайнеров (Society for News Design, SND), участвуют лучшие мировые проекты в сфере цифровой журналистики. Наряду со спецпроектом агентства призерами конкурса в этом году стали работы New York Times, The Washington Post, Reuters, National Geographic, South China Morning Post и других известных брендов мирового медиарынка.

Кроме того, награды на конкурсе SND Best of digital получили также лонгрид "Тунгусский метеорит: что упало, то пропало" (две "бронзовые" медали – в номинации Story Page Design – News Features and Planned Covered и Format – Use of maps). "Бронза" также досталась проектам "Анализируй Эдо" и "Буран". Разбор полета" в номинации Story Page Design – News Features and Planned Covered.

На конкурсе "Золотой сайт и Золотое приложение" третье место в номинации "Образовательный портал, научно-популярный сайт, блог" занял научно-популярный мультимедийный портал ТАСС "Чердак: наука, технологии, будущее".