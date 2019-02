ТАСС победил в конкурсе Russian Sci&Tech Writer of the Year

Журналисты научно-популярного мультимедийного портала ТАСС "Чердак" победили в конкурсе Russian Sci&Tech Writer of the Year, организованном Ассоциацией коммуникаторов в сфере образования и науки и Фондом инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО).

Редактор портала "Чердак" Евгения Щербина и корреспондент Максим Абдулаев заняли первое место с материалом "Где лежит Горыныч", который относится к редкому в российской научной журналистике жанру репортажа с "поля". Публикация рассказывает о палеонтологических раскопках пермских звероящеров.

По словам основного автора материала – Евгении Щербиной, это эксклюзивные "российские" виды вымерших животных, существовавших еще до динозавров. "Конечно, мне стало интересно написать подробнее об этих раскопках и людях, которые их делают. Я предложила коллеге – Максиму Абдулаеву – поехать со мной в Кировскую область в качестве фотографа (он также написал главу для материала). И нам удалось организовать настоящую командировку на пару дней в город Котельнич", – рассказала Щербина.

"Отправляясь писать репортаж, никогда не знаешь, найдешь ли что-то интересное, будут ли к тебе расположены герои материала и как все сложится. Но наши герои – сотрудники палеонтологического музея, а также студенты и преподаватель Казанского федерального университета – оказались невероятно открытыми, дружелюбными и общительными людьми, – отметила Щербина. – Два дня мы жили с ними в палатках на берегу Вятки. Днем ходили в палеонтологическую разведку на берег, а вечером слушали их байки у костра. О таких персонажах и историях любой журналист может только мечтать, хотя далеко не все они попали в материал. К тому же палеонтология – тема в России не очень раскрученная, в отличие от США, например. Думаю, необычность самой темы, а также живая энергетика героев понравились и жюри, за что мы и получили первое место. Все-таки про науку журналисты пишут довольно часто, а вот тех, кто ее делает, редко удается "поймать" в их естественной среде обитания".

Евгения Щербина будет номинирована на премию European Science Writer of the Year и отправится на Всемирную конференцию научных журналистов в Лозанну 1-5 июля 2019 года, где будут подведены ее итоги.

Еще одним лауреатом премии стал молекулярный биолог Дмитрий Лебедев, который постоянно сотрудничает с "Чердаком" с 2016 года. Его публикация "Бремя творцов", рассказывающая о перспективах синтетической биологии, заняла второе место на конкурсе.

Премия Russian Sci&Tech Writer of the Year – российский этап конкурса European Science Journalist of the Year, который отмечает лучших научных журналистов Европы. В экспертный совет премии входят редакторы федеральных СМИ, активные в медиа ученые, специалисты по связям с общественностью из научных организаций и университетов и представители институтов развития.

Это уже не первая победа журналистов "Чердака". Только за прошедший год портал ТАСС стал финалистом премии "За верность науке" за свой фотопроект "Экспериментатор-испытатель" и победил в ежегодном конкурсе "Био/мол/текст"-2018. Кроме того, сразу три награды "Чердак" получил в конкурсе Tech-In-Media.