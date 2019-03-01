ТАСС – информационный партнер зимней Универсиады в Красноярске

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года открывается завтра в Красноярске. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером этого масштабного спортивного события.

Освещать состязания будет представительная команда журналистов ТАСС. Все ключевые события Игр найдут отражение на Единой новостной ленте, сайте tass.ru и официальных аккаунтах агентства в соцсетях. На сайте tass.ru в тематическом разделе "Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске" уже сейчас можно прочесть новости о подготовке к Студенческим играм, интервью и комментарии известных спортсменов и участников состязаний, увидеть красочные снимки репортеров агентства с места событий. Фоторепортажи корреспондентов ТАСС также размещены в фотобанке ТАСС в разделе "Зимняя Универсиада-2019".

Напомним, к Студенческим играм в Красноярске было построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

В соревнованиях примут участие спортсмены из 59 стран мира. Россию на Универсиаде представит делегация из 296 человек. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м – Казань.