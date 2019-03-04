Инновации в медиа и сотрудничество с ШОС: делегация ТАСС посетила Пекин

Перспективы развития сотрудничества между ТАСС и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) обсудили генеральный директор агентства Сергей Михайлов и генеральный секретарь ШОС Владимир Норов на встрече в Пекине 1 марта. Переговоры прошли в рамках трехдневного визита делегации ТАСС в китайскую столицу.

"Мы достигли договоренности относительно будущего сотрудничества, – сказал Михайлов по завершении встречи с Норовым, – в том числе обговорили практические шаги по подготовке к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества в 2020 году, который пройдет в российском Челябинске".

По словам Михайлова, во время переговоров стороны обсудили также новую редакцию договора о сотрудничестве между ТАСС и ШОС, который был подписан в 2016 году. Глава агентства отметил, что за прошедшее время на новостную ленту ТАСС было выпущено более 7,5 тыс. материалов о жизни организации. "Мы готовы продолжать работу и ждем от ШОС новостей", – подчеркнул Михайлов.

ШОС глазами ТАСС

На встрече был презентован сборник "ШОС в современном мире". В него вошли сообщения о ШОС, выпущенные на новостную ленту ТАСС с 2016 по 2018 годы. Сборник поделен на главы и охватывает различные направления деятельности организации. В их числе борьба с терроризмом и экстремизмом, решение экономических задач, укрепление культурного диалога между странами-участницами, политика ШОС в отношении молодежи и другие.

По мнению генсека ШОС, "книга является полезным справочным пособием, обращенным не только к политикам и дипломатам, специалистам и экспертам, но и ко всем, кто интересуется деятельностью ШОС". "На ленте ТАСС фактическая история Шанхайской организации сотрудничества представлена во всей ее полноте и правдивости, – отметил Владимир Норов. – Поэтому мы высоко ценим слово ТАСС, ибо оно объективно и наглядно отражает многовекторную деятельность организации".

Сергей Михайлов напомнил, что "ШОС и ТАСС связывают многолетние, очень теплые узы". По его словам, на протяжении трех лет агентство ежедневно выпускало "как минимум одно, а то и несколько сообщений" об организации. "Будучи собранными воедино, сообщения формируют представление, какой колоссальный человеческий труд стоит за этими тремя буквами – за аббревиатурой ШОС, – отметил глава информагентства. – Поэтому книга пролила новый свет и выделила новые нюансы в деятельности Шанхайской организации сотрудничества".

Присутствовавший на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов отметил, что "ТАСС и ШОС – это два широко известных бренда, узнаваемых во всех мировых столицах". Он обратил внимание на важность временного периода, охваченного книгой. По его словам, эти три года стали "знаковыми для организации", так как включили в себя присоединение Индии и Пакистана в качестве полноправных членов.

Обмен опытом в инновациях

Во время визита в Пекин делегация ТАСС посетила также штаб-квартиру "Синьхуа", где встретилась с генеральным директором агентства Цаем Минчжао.

Также они пообщались с роботом-редактором и виртуальными телеведущими. Симпатичный юноша и привлекательная девушка на большом дисплее рассказали тассовцам об истории своего создания и использовании новейших технологий в медийной сфере. При этом виртуальные собеседники удивили присутствующих живой мимикой, а также естественной и вполне уместной жестикуляцией.

В китайской столице делегация ТАСС побывала также в редакциях газет "Жэньминь жибао" и "Гуанмин жибао", где провела обстоятельный разговор с руководителями этих изданий – Ли Баошанем и Чжан Чжэном – о сотрудничестве крупнейших российских и китайских СМИ. Руководство ТАСС поделилось с китайскими коллегами своими планами, уделив особое внимание инновациям в сфере производства современного медиаконтента.