ТАСС выступил организатором сессии на Петербургском юридическом форуме

ТАСС провел сессию "Культура управления нематериальными активами: от проблем к перспективам" в рамках деловой программы IX Петербургского международного юридического форума.

Ключевой темой дискуссии, которая прошла 17 мая, стало управление интеллектуальной собственностью, хранение и учет интеллектуальных прав. Руководитель юридического департамента ТАСС Екатерина Кулагина выступила с докладом "Построение системы управления IP в компании: мифы и реальность", в ходе которого рассказала об инновационных решениях агентства в этой области. Приглашенные спикеры – партнер-руководитель российской практики в области ИС, ИТ и телекоммуникаций компании Dentons Europe Виктор Наумов, адвокат Виталий Кастальский и исполнительный директор юридического департамента AVON Восточная Европа Юлия Филиппова – обсудили вопросы управления интеллектуальной собственностью, хранения и учета интеллектуальных прав. Модератором сессии выступила руководитель Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Алефтина Сатикова.

"В ходе сессии мы обсудили меры, направленные на решение реальных управленческих задач. В дискуссии приняли участие сильные спикеры. Виктор Наумов рассказал о нескольких интересных кейсах в управлении правами из практики компании, в частности, о кейсах для компании МТС и издательства "Просвещение". Юлия Филиппова в своем выступлении осветила опыт международной компании по созданию системы хранения информации по правам для маркетинговых служб, а Виталий Кастальский – о разработке стратегии управления интеллектуальной собственностью для компании РЖД. Я же затронула вопросы системного управления интеллектуальной собственностью в ТАСС", – отметила руководитель юридического департамента ТАСС Екатерина Кулагина.

По словам Виталия Кастальского, участники дискуссии рассмотрели различные аспекты управления интеллектуальной собственностью на примере конкретных реализованных проектов. "Мы вместе с другими участниками обсудили вопросы, которые, без сомнения, актуальны для многих компаний вне зависимости от их размера и сферы деятельности. Эксперты согласились с тем, что вопросы управления интеллектуальной собственностью приобретают для многих компаний стратегический характер", – рассказал он.

IX Петербургский международный юридический форум проходил в северной столице с 14 по 18 мая в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Представители власти и бизнеса, судейского и адвокатского сообществ и нотариата, ученые и эксперты обсуждают в рамках форума самые актуальные вопросы права. Агентство ТАСС выступило генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЮФ-2019.