ТАСС поддержит II Столыпинский форум "Стратегии для России"

Программы развития ключевых секторов экономики страны обсудят участники II Столыпинского форума "Стратегии для России", который пройдет 22-23 мая в Москве. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события и расскажет о его главных событиях на своих новостных лентах.

В этом году на форуме впервые будет представлена дорожная карта по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики России. В ее разработке участвовали более тысячи экспертов и практиков бизнеса на базе Института экономики роста имени П. А. Столыпина. Ранее на пресс-конференции в ТАСС о содержании документа рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. На форуме российские и международные эксперты, руководители органов государственной власти и институтов развития, представители бизнес-сообщества обсудят шаги, которые способны обеспечить реальный экономический рост в современных условиях.

Среди других ключевых тем – защита бизнеса и пути дальнейшего социально-экономического развития страны. Всего мероприятие соберет более 200 авторитетных спикеров, в числе которых – министр экономического развития РФ Максим Орешкин, первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, президент Объединенной компании "Русал" Олег Дерипаска и другие. На форуме также ожидается выступление бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона.

Организаторами Столыпинского форума выступают уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, Институт экономики роста имени П.А. Столыпина, МГИМО МИД России. Мероприятие проводится при поддержке Государственной корпорации "Ростех". Форум традиционно пройдет на площадке МГИМО. C подробной программой события можно ознакомиться на сайте http://www.stolypinforum.ru/