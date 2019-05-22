Руководители ведущих зарубежных информационных агентств встретятся на ПМЭФ-2019

Для участия в саммите, а также в деловой и культурной программе Петербургского международного экономического форума по приглашению ТАСС в Россию приедут руководители крупнейших новостных служб мира. В этом году к ним присоединятся первые лица и журналисты всех ведущих китайских СМИ – постоянных партнеров ТАСС. На полях форума встретятся более 60 участников из почти 30 стран.

Традиционно на саммите обсуждаются самые актуальные темы мировой медиаиндустрии. В их числе – трансформация профессии журналиста в условиях развития новейших технологий, влияние искусственного интеллекта на профессиональную сферу и многие другие.

"Медиа в мировых конфликтах: свидетели или участники?" – такова тема дискуссии, организатором которой выступает ТАСС. Ее модераторами станут председатель Российского комитета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО Михаил Гусман, занимающий также пост вице-президента Всемирного совета информационных агентств, и генеральный директор Press Association Group Клайв Маршалл.

В дискуссии примут участие генеральный директор Albanian Telegraphic Agency Армела Красници (Албания), генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, президент и генеральный директор The Associated Press Гэри Прюитт (США), руководитель международного департамента EFE Хосе Мануэль Санз (Испания) и исполнительный директор Kyodo News Хироки Сугита (Япония).

Участники саммита обсудят положение СМИ в XXI веке и ключевые вызовы, которые стоят перед крупнейшими мировыми медиа сегодня, – те рубежи, за которыми профессиональные принципы трансформируются в гражданские и общечеловеческие: четвертая власть в немалой степени ответственна за сохранение мира.

В числе главных тем дискуссии – вопрос о том, являются ли СМИ сегодня лишь наблюдателями эскалации отношений в мире, непредвзято освещающими международные конфликты, или же медиа выступают как прямой участник конфликта, а иногда и как полноправная воюющая сторона. Участники саммита обсудят также влияние СМИ на итоги информационных войн, количество которых многократно возросло в эпоху господства информации.

Дискуссия состоится 6 июня, саммит продлится в течение всех дней проведения ПМЭФ-2019 – с 6 по 8 июня.

Подробная информация о мероприятии представлена на сайте ПМЭФ-2019.

Организатором Петербургского международного экономического форума выступает Фонд Росконгресс.